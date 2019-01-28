DAÜ Doktora Ve Yüksek Lisans öğrencileri diplomalarını aldı

. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla internet ortamında canlı olarak yayınlandı. Tören, aynı zamanda BRT 2, Kanal T, Diyalog TV ve Kanal Sim tarafından da canlı olarak verildi. 106 ülkeden 20 bini aşkın öğrenci sayısı ile akademik hayatın yanında sosyal ve kültürel hayata da yön verip lokomotif görevini üstlenen ve Güz Dönemi’nde 1,400’e yakın mezun verecek olmanın heyecanını yaşayan DAÜ, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak öğrencisini karşılarken gösterdiği hassasiyeti ve heyecanı, öğrencilerini mezun ederken de göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen görkemli törene Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, Bologna Üniversitesi Rektör Temsilcisi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Luca Mezzetti, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, akademik personel ve 250 civarında lisansüstü mezun ile aileleri katıldı.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Tören, 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde salona girişi ile başladı. Mezunlar salona giriş yaptığı esnada akademisyenler ayağa kalkarak, mezunların başarılarında büyük pay sahibi olan velilere doğru döndü ve öğrencilerini karşıladı. Mezunların salona girişiyle oldukça duygu dolu anların yaşandığı tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyeleri Serkan Çankaya (Klasik Gitar), Altay Altınok (Perküsyon) ve Levent Ünal (Akustik Gitar ve Solo) tarafından muhteşem bir trio müzik dinletisiyle devam etti. Müzik dinletisinin ardından, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Mezunlarını temsilen DAÜ İletişim Fakültesi, İletişim Programı Mezunu Hanife Erişen bir konuşma yaptı.