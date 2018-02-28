DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 5. Pediatrik Onkoloji Kursu’na ev sahipliği yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Pediatrik Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Kursu”na ev sahipliği yaptı.

24 Şubat 2018 Cumartesi günü, saat 08:50’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış konuşmaları ile başlayan söz konusu kursa, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri’nin ve öğrencilerinin yanı sıra, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği üyesi olan ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 25 akademisyen ve 73 pediatri uzmanı katıldı. Kurs, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Tanıtım Filmi’nin gösterimiyle başladı.

“DAÜ Rektörü’ne Teşekkür Ediyorum”

Kursun açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emel Ünal, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora’ya ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Yönetimi’ne teşekkürlerini iletti. Sarkomlarla ilgili günlük kursun, Hematoloji Onkoloji Yan Dalı Öğrencileri için düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Ünal, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu’nun tarihçesinden bahsetti.

“Değerli Uzmanlarımızı Ağırlamaktan Gurur Duyuyorum”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, pediatride çok büyük emeği geçen değerli akademisyenleri DAÜ’de misafir etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, “Tüm katılımcı onkolog arkadaşlara da ‘Hoşgeldiniz’ diyorum. Sizi DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi adına Gazimağusa’da ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Bu onuru bana veren Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emel Ünal’a ve bize bu imkanları sağlayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerimi bir borç biliyorum” diye konuştu.

Çok mutlu, sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökçora, “Tıp eğitiminde son 20 yıldan beri meslek içi eğitim yeterlilikleri ve sürekli eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla spesifik eğitimler düzenlenmekte. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi de, kendi vizyonu içerisinde eğitimin yanında araştırma, bilimi yaygınlaştırma ve bilime katkı açısından birçok konferanslar ve kongreler düzenlemekte. Bugün konumuz pediatrik kemik ve yumuşak doku sarkomlarında multidisipliner olarak tanı ve tedavideki yeni güncel yaklaşımları paylaşmak ve bu konuları ele almaktır.” diye konuştu.

“DAÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasındadır”

DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, çok önemli ve anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten dolayı mutluluğunu aktararak, DAÜ’nün tarihi ile ilgili bilgi verdi. Tıp bilimlerinin eğitim ve uygulama bakımından en zor mesleklerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eren, üniversite olarak bu tarz etkinliklere desteklerinin tam olduğunu ifade etti. 106 farklı ülkeden 20 bin’e yakın öğrenciyi barındıran bir üniversite olarak, uluslararası derecelendirme kuruluşu QStar tarafından uluslararasılaşma, eğitim ve inovasyon alanlarında 5 üzerinden 5 yıldız alan DAÜ’nün, aynı zamanda Times Higher Education (THE) sıralamasına Kıbrıs’tan giren üç üniversiteden biri olduğuna dikkat çekti. Sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) giren tek üniversite olduklarını belirten Prof. Dr. Eren, sıralamaya giren diğer iki üniversitenin Güney Kıbrıs’ta yer aldığının altını çizdi. Prof. Dr. Eren, katılımcıların verimli bir kurs geçirmelerini diledi. Gün boyu devam eden kursta açılış konuşmalarının ardından Yrd. Doç. Dr. M. Hasan Toper “Yumuşak Doku Sarkomlarında Patoloji” ve “Kemik Sarkomlarında Patoloji”, Prof. Dr. Berna Oğuz “Pediatrik Sarkomlarda Radyolojik Tanı Yöntemleri”, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora “Pediatrik Sarkomlarda Nükleer Tıp Yöntemleri”, Prof. Dr. Harzem Özger “İskelet Sistemi Sarkomlarında Cerrahi İlkeler”, Prof. Dr. Saniye Ekici “Sarkomlarda Çocuk Cerrahisi Yaklaşımı” konularında sunumlar gerçekleştirdi. Verilen öğle arasının ardından ise Prof. Dr. Nilgün Kurucu “Rabdomyosarkomda Kemoterapi”, Doç. Dr. Neriman Sarı “Nonrabdoid Yumuşak Doku Sarkomları”, Prof. Dr. İnci Ayan “Osteosarkomda Kemoterapi”, Prof. Dr. Handan Uğur Dinçaslan “Ewing Sarkomda Kemoterapi”, Prof. Dr. Emin Darendeliler “Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomlarında Radyoterapi” ve Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız tarafından ise “Sarkom Tedavisinde Uzun Dönem Yan Etkiler” konularında sunumlar gerçekleştirildi.