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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Araştırma Sunumları ve Kariyer Günü etkinliği yapıldı

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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Araştırma Sunumları ve Kariyer Günü etkinliği yapıldı
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Araştırma Sunumları ve Kariyer Günü etkinliği yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Araştırma Sunumları ve Kariyer Günü Etkinliği” Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı. Fakülte öğrencilerinin yıl boyunca çalışarak hazırladıkları bilimsel araştırmaların sunulduğu söz konusu etkinlikte, konuk konuşmacı olarak çağrılan Psikolog Dr. Pelin Erbil, kanser hastalığıyla ilgili gerek hastaların gerek yakınlarının gerekse doktorların karşılaştığı psikolojik sorunlardan bahsetti. İstanbul Humanite Psikiatri Tıp Merkezi’nde görev yapmakta olan Dr. Erbil, kanser hastalığında psikoonkolojinin yerinin önemini vurguladı.

 

Zengin İçerikli Araştırmalar

Jüri üyesi olarak görev alan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Kurt kongreyle ilgili düşüncelerini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Kurt, “DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'ni başta öğrencileri, akademik danışmanları olmak üzere gerçekleştirilen kongrede emeği bulunan herkesi yürekten kutlarım. Eğitim öğretim programında öğrencilerin, araştırma etiğine uygun ve zengin bilimsel içerikli araştırmaları gerçekleştirmeleri ve sonuçlarını da etkileyici bir şekilde sunmaları tıp biliminin geleceği adına umut vericiydi. Ayrıca Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora başta olmak üzere tüm akademik personelini, öğrencilerin eğitiminde gösterdikleri titiz yaklaşımdan dolayı tebrik eder, kongredeki misafirperver tutumlarından ötürü de teşekkür ederim” diye konuştu.

 

Diğer jüri üyelerinden Doç. Dr. Emre Hamurtekin ve Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucuoğlu da böyle itinayla düzenlenmiş bir kongrede görev almaktan dolayı mutluluk duyduklarını, sunulan projelerin etik kurallarına dikkat edilerek yapıldığını, bazı projelerin lisans çalışması olmasına rağmen lisansüstü seviyede olduklarını söylediler.

 

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