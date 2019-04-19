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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ASME üyeliğine kabul edildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Association for the Study of Medicine (ASME) üyeliğine kabul edildi.
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ASME üyeliğine kabul edildi

Tıp eğitiminin iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak üzere kurulan ASME, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. İngiltere merkezli kuruluş olan ASME, bünyesinde her yıl uluslararası bilimsel toplantılar, atölyeler ve eğitimler düzenliyor ve alanında prestijli iki akademik dergiyi bünyesinde barındırıyor.

 

Sürekli Gelişim Hedefleniyor

Söz konusu üyeliğe ilişkin DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Tıp eğitimi kaliteli sağlık hizmeti sunumunun başta gelen belirleyicileri arasında yer almaktadır. Günümüzde sağlık hizmet standartları kanıta dayalı tıp ışığında belirlenmekte ve bu doğrultuda sürekli bir yenilenme içerisindedir. Tıp eğitim müfredatları içerisinde anlatılan bilginin içeriği de aynı hızla yenilenmektedir. Bununla birlikte eğitim modelleri, müfredat yapısı, teknolojik yeniliklerin eğitime entegrasyon düzeyi ve öğrenme tekniklerinin yeterliliği konularında, kanıta dayalı bilgiler ışığında tıbbi bilgi ve uygulama basamaklarında yaşanan sürekli gelişime ayak uydurulamadığı olasılığı dünya genelinde paylaşılan ortak bir kaygı olmaktadır” denildi.

 

“Çatı Görevi Görmektedir”

Açıklama şu şekilde devam etti: “Bu doğrultuda farklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. Ancak tıp eğitiminin yenilenmesine yönelik çalışmaların yorumlanmasıyla ilgili olarak en büyük zorlukların başında, mevcut eğitimin ve önerilen modellerin bilimsel olarak değerlendirileceği metotların etkinliğinin değerlendirilmesi gelmektedir. Bu amaçla, bu alanda çalışan uluslararası camia ile görüş alışverişinde bulunmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve katkıda bulunmak büyük önem taşımaktadır. ASME gibi kuruluşlar bu ihtiyaçları karşılamak için bir çatı görevi görmektedir” denildi.

 

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