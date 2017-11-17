DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dünya Diyabet Günü’nde etkinlik gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi “14 Kasım Diyabet Günü” nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi.

İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Maraşuna’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik 14 Kasım 2017 Salı günü, saat 13:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, 1990'lardan sonra sağlık konularında farkındalığı arttırmak için daha erken tanıya gitmek ve hastaların hastalıklarını kabullenmesi yada baş etmesini kolaylaştırmak için ektinlikler dizisi düzenlendiğini ifade etti.

Dünya Diyabet Günü’nün en etkili günlerden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökçora, Dünya Diyabet Günü'nün tarihi hakkında bilgiler verdi. Her yıl farkındalık yaratma amacıyla farklı bir tema ve slogan seçildiğini aktaran Prof. Dr. Gökçora, 2017 temasının "Kadınlar ve Diyabet", sloganının ise "Sağlıklı Bir Gelecek Hakkımız" olduğunu belirtti.Diyabetin oluşmasında ya da engellenmesinde en büyük rolün kadına düştüğünü, kadınınailesi için anahtar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gökçora, hareketin, spor ve egzersizin önemine de değindi.

Prof. Dr. Gökçora’nın açılış konuşmasından sonra sunum yapan Uzman Dr. Umut Maraşuna, KKTC sınırları içerisinde diyabet ile ilgili yapmış oldukları çalışmayı paylaştı. Dr. Maraşuna diyabetin ülkemizde ciddi sorun olduğunu ve insülin direnci haricinde çeşitli hormonların da diyabet üzerinde etkisi olduğunu kaydetti. KKTC’de fiziksel aktivitenin zayıf olduğunu belirten Dr. Maraşuna, erkek nüfusunun %36’sı, kadın nüfusunun ise yalnızca %28.8’inin haftada 4 gün egzersiz yaptığını dile getirdi.

Diyabete yakalanma riskinin azaltılması için egzersizin önemine dikkat çeken Dr. Maraşuna, KKTC nüfusunun %66’sının obez yada şişman olduğunu belirtti. Bu hızla diyabetin en fazla görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) verilerine yaklaşmakta olduğumuzu vurgulayan Dr. Maraşuna, 16 yılda 107 hastaya tip 1 diyabet teşhisi konduğunu açıkladı. Dr. Maraşuna çalışmalar sonucunda elde ettikleri bilgilerde KKTC sınırları içerisinde Girne bölgesinde diyabet oranının en düşük olduğunu gözlemlediklerini açıkladı. Söz konusu etkinlik soru – cevap şeklinde son buldu.