DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan seminerde, endokrinolog gözü ile en sık görülen tiroid hastalıkları olan hipotiroidi, hipertiroid ve tiroid nodüllerine yaklaşım konuşuldu. Semineri veren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Tarçın, tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde ilk yapılacak tarama testinin Tiroid Stimüle edici Hormon (TSH) düzeyi olduğunu söyledi. Tarçın, “Hipotiroidizm en sık Hashimoto Tiroiditi şeklinde ortaya çıkmakta olup, toplumun %10 kadarında görülür. Ancak antikor pozitifliği tek başına hastalık değildir. TSH normal değerlerin üzerine çıktığında, semptomların varlığı değerlendirilerek tedavi kararı doktor tarafından verilir. Bazı ilaçlar, verilen tiroid hormonunun emilimini etkileyebilir” dedi.

İlaç ve Tuz Kullanımı

Özellikle demir, kalsiyum içeren ilaçların, anti-epileptikler ve kolestiramin gibi ilaçlar ile arasında en az 4 saat olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tarçın, hipertiroidinin ise daha karmaşık bir hastalık olduğuna değindi. Tarçın, “Tiroid Sintigrafisi taraması ile iyot tutulumunun artığı gösterilmelidir” dedi. Ailevi özellik gösteren Graves Hastalığı ve gebelikte tiroid ilaç kullanımının detaylarına değinilen seminerde hiperaktif (toksik) (normalden fazla çalışan) nodüllere bağlı hipertiroidide baştan itibaren kalıcı tedavi yöntemlerinin düşünülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tuz kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tarçın konuya ilişkin olarak şunları vurguladı: “Tiroid hastalarının iyotlu tuz kullanımı ile ilgili tek sınırlama hipertiroidi tespit edilmiş olan hastalar için geçerlidir. Hipertiroidisi olmayan, hipotiroid olan veya tiroid bezi normal kişilerde iyotlanmış sofra tuzu kullanımı önerilmektedir. İyot eksikliği olan ülkelerde yaşayan kişiler, özellikle de gebeler için iyot alımı önemli olup standart iyotlama yapılmamış tuzların kullanımı uygun değildir. Tiroid nodülleri ise toplumda çok sık rastlanan ve genellikle iyi huylu kitlesel lezyonlardır. Tiroid nodüllerinin kanser olma ihtimali %3-5 kadar olup, tiroid USG ile kanser riskini belirleyen özellikler çoğunlukla tespit edilebilir. Boyutu 1cm’den büyük olan veya USG’de kanser şüphesi yüksek olan nodüller için 5mm’den büyük olan nodüllere ince iğne biyopsi yapılmalıdır” dedi.