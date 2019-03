DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Down Sendromu Farkındalık Etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi iş birliği ile Girne Inner Wheel sponsorluğunda düzenlenen “Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu”, Lefkoşa Bedesten’de yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gökçora, konuşmasında Down Sendromu ile ilgili farkındalığın artırılması ve yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından sempozyuma geçildi. Sempozyumda DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ali Yalçın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Gelişimsel Pediatri Yan Dal Uzmanı Uzm. Dr. Doğa Ceren Tekgüç, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Psikolog Naife Sevdalı Zaim ile DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selma Akalın ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

“Down Sendromlu çocukların ilaca değil, ilgi, sevgi ve özel eğitim desteğine ihtiyaçlara vardır”

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora konuşmasında, Down Sendromu’nun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu ve Down Sendromlu çocukların ilaca değil, sabır, ilgi, sevgi ve özel eğitim desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gökçora sözlerini tamamlarken “Onları engelli olarak algılama bakış açısını değiştirmeyi ve down sendromunun ne olduğunu kavrayarak doğru yaklaşılmasının sağlanmasını umut ediyoruz’’ dedi.

“Gelişimsel Pediatri Polikliniği Kurulacak”

Etkinlikte bir konuşma yapan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydanozcu Kara, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı çalışmayı hatırlatarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “Gelişimsel Pediatri Polikliniği” kurularak hizmet vermeye başladığını söyledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’ne bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Gelişimsel Pediatri Polikliniği’nde göreve başlayan Dr. Doğa Ceren Tekgüç’le birlikte çalıştıklarını kaydeden Kara, “İhtiyaçlı bireyleri tek tek tespit ederek, nasıl katkı koyabiliriz diye çalışma yürütüyoruz. Başlattığımız çalışma için Sayın Bakanımız Dr. Filiz Besim’in gösterdiği hassasiyete ve bugün bu etkinliğe katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

“Down Sendromlu Bir Çocuk Sahibi Olmak“

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Psikolog Naife Sevdalı Zaim, Down Sendromlu bir çocuğa sahip olan ailelerin bebeğin doğumuyla birlikte geçtiği duygusal süreçlere dikkat çekerek ailelerin bu süreci nasıl yönetebileceğine değindi. Zaim konuşmasında Down Sendromlu bir çocuğa sahip ailelerin sık karşılaştığı ekonomik, psikolojik, sosyal ve eğitimsel sorunları vurguladı.

“Erken dönemlerden başlayarak, yapılan tüm müdahaleler bu bireylerin duygusal, fiziksel ve zihinsel kapasitelerini arttırmaya yöneliktir “

DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Akalın konuşmasında, Down Sendorumu’nun yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu, erken dönemlerden başlayarak, yapılan tüm müdahalelerin bu bireylerin duygusal, fiziksel ve zihinsel kapasitelerini arttırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Down Sendromlu bireylerin eğitiminde aile katılımının çok önemli olduğunu hatırlatan Akalın, aile katılımının yanında okullarda özel gereksinimli çocuklara verilen eğitimlerin uzmanlar tarafından verilmesinin sağlanmasının ve özel gereksinimli çocukların eğitiminde kaynaştırma uygulamalarının arttırılmasının çok önemli ve gerekli olduğunu söyledi.