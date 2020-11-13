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DAÜ, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi denetimleri tamamlandı

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DAÜ, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi denetimleri tamamlandı
DAÜ, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi denetimleri tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi bünyesinde açılması planlanan Klinik Uygulama Merkezi’nin denetimleri tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetimi gerçekleştirilen söz konusu merkez ayakta tedavi ve farklı alanlarda poliklinik hizmetiverecek.

 

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi’nde KKTC Sağlık Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerekli görüldüğü durumlarda ileri tetkik, kan ve radyolojik tetkikler, yataklı tedavi, ameliyat ile yoğun bakım hizmetleri konusunda Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden destek alınacak.

 

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Klinik Uygulama Merkezi’nin hem eğitim hem de sağlık açısından önemli hizmetler vereceğine inandığını belirtereköğrencilerin klinik becerilerinin artmasında da merkezin önemli rolü olacağını vurguladı. Prof. Dr. Gökçora, merkezin en kısa sürede hasta kabulüne başlayacağını da sözlerine ekledi. 

 

Prof. Dr. Gökçora, Gazimağusa halkını DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi akademik kadrosu ile buluşturacaklarını belirterek, halkın merkezin hizmetlerinden  yararlanmasını sağlayacaklarını vurguladı.Ayrıca, Tıp Fakültesi eğitimi içinde her yıl yapılan klinik uygulamalara giriş dersleri kapsamında, poliklinik eğitimine fırsat tanıyacak imkanlar sunacaklarınıda sözlerine ekledi

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