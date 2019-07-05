DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi obeziteyle ilgili merak edilenleri açıkladı

Son olarak, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Yeğen, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve ve Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Didem Rıfkı’nın obezite ile ilgili sorularını yanıtladı. Obezitenin, aşırı yeme ve vücudun kontrol yeteneğini kaybetmesi sonucunda, vücutta fazla kilo birikmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeğen, “Genetik bir zemin üzerinde, hormonal, metabolik, psikolojik, kültürel ve davranışsal faktörler gibi bir çok neden obeziteyi tetiklemektedir. Kilo alımı neden olduğu yandaş hastalıklarla birlikte kişiyi kısır bir kilo alma döngüsüne sokar. Örneğin, kilo almak psikolojik veya duygusal sıkıntıya neden olabilir. Bu durum hormonal değişikliklerle birlikte iştahı uyararak daha fazla kilo alımına neden olur” dedi.

Kilo alımına bağlı oluşan uyku apnesi ve diğer solunumsal problemlerin, uyku kalitesini ve süresini bozarak iştahı tetikleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yeğen, “Bu da daha fazla kalori ve yağ demektir. Kilo artışı aynı zamanda hipertansiyon, diyabet, kalp rahatsızlığı, osteoartrit (eklem kireçlenmesi) ve depresyon gibi diğer hastalıkların oluşumuna katkıda bulunur. Bu sorunların tedavisi için hastalar, birçok ilaç kullanmak zorunda kalır ve bu durum kilo alımına yol açar” diye konuştu. Ameliyat olmak için gerekli şartları açıklayan Prof. Dr. Yeğen, “Hastanın en az 3 senedir obez olması ve diğer sağlık sorunlarını da yaşıyor olması gerekmektedir. Obezite cerrahisi, hormonal rahatsızlığı olmadığı halde kilo kaybı yaşayamayan ve diğer tedavi yöntemlerinde başarı sağlayamayan ya da tekrar kilo almış kişiler için uygundur” şeklinde konuştu.

Sadece Ameliyatla Zayıflanabilir Mi?

Ameliyat kararı alınmadan önce obez kişinin mutlaka tüm diyet seçeneklerini denemiş olması ve bunların başarısızlıkla sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeğen, “Ameliyat olduktan sonra da kişi aynı diyet kurallarına uymak zorundadır ancak bu dönemde nispeten daha kolay uyum sağlayacaktır. Ameliyat olmanın güveni ile aşırı gıda alımı ve hareketsiz yaşam kesinlikle kaybedilen kiloların tekrar alınmasına neden olur. Kilo kaybı için herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır. En önemli neden kişinin yeme alışkanlıklarını terk edememe sorunudur. Enerji açığı oluşmayacak şekilde kişi dengeli beslenmeli ve özellikle yüksek kalorili sıvıların alımını kısıtlamalıdır” dedi.

“Depresyonu Tetikleyebilir”

Hastaların eski yeme alışkanlıklarını terk etmek zorunda kaldıkları için kendilerini kısıtlanmış hissedebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yeğen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum depresyonu tetikleyebilir. Vitamin eksiklikleri, hipoglisemi, istem dışı kusma görülebilir. Bu da vücut direncini kırabileceği gibi ve hastaların kendini güçsüz hissetmelerine sebep olabilir. Ameliyat öncesi var olan yeme bozuklukları yeniden ortaya çıkabilir. Hastanın istediği kadar yiyememesi ve sürekli kendini kısıtlaması sonucu dürtüsel yeme atakları, tıkınırcasına yeme bozukluğu ve gece yeme sendromu gelişebilir. Bu da ameliyatın istenen sonuçlarına ulaşmayı güçleştirir. Çeşitli bağımlılıklar (alkol ve madde gibi) geliştirebilirler. Obezite cerrahisinden yakın ve uzak çevresiyle olan ilişkileri etkilenebilir. Hastalar aşırı kilo kaybı ile meydana gelen deri sarkmalarından şikâyetçi olabilirler. Bu durum da bazen depresyona yol açar. Bu tip sorunları tespit edilen hastaların destek almaları önerilir.”