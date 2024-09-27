DAÜ DR. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘merhaba’ diyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı, 2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni 30 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleki yolculuklarına ilk adımı atacağı söz konusu etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Törende, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Ardından açılış konuşmaları ile devam edecek olan törende, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel tarafından “Tıpta Yapay Zeka” konulu ilk ders sunumu gerçekleştirilecek.

Tıp eğitiminin en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen beyaz önlük, öğrenciler için sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda hekimlik mesleğine olan bağlılıklarının ve sorumluluklarının bir göstergesi niteliğindedir. Beyaz renk, tıpta temizliği, dürüstlüğü ve saflığı simgelerken, önlük ise mesleki disiplin ve güvenilirliği temsil etmektedir.