  • BIST 9738.8
  • Altın 2927.919
  • Dolar 34.18
  • Euro 38.1822
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

DAÜ DR. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘merhaba’ diyecek

» »
DAÜ DR. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘merhaba’ diyecek
DAÜ DR. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine ‘merhaba’ diyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı, 2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni 30 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleki yolculuklarına ilk adımı atacağı söz konusu etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Törende, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Ardından açılış konuşmaları ile devam edecek olan törende, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel tarafından “Tıpta Yapay Zeka” konulu ilk ders sunumu gerçekleştirilecek.

 

Tıp eğitiminin en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen beyaz önlük, öğrenciler için sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda hekimlik mesleğine olan bağlılıklarının ve sorumluluklarının bir göstergesi niteliğindedir. Beyaz renk, tıpta temizliği, dürüstlüğü ve saflığı simgelerken, önlük ise mesleki disiplin ve güvenilirliği temsil etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’dan DAÜ’ye Ziyaret: İş Birliği ve Akademik Ortaklıklar Gündemde29 Ağustos 2024 Perşembe 18:44
  • Bağdat Üniversitesi ile DAÜ arasında akademik işbirliği...27 Ağustos 2024 Salı 13:59
  • DAÜ rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kaleburnu Kral Tepesi kurtarma kazısını ziyaret etti26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:45
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile DAÜ Arasında Önemli İş Birliği Protokolleri İmzalandı22 Ağustos 2024 Perşembe 14:16
  • EVKAF ile DAÜ arasında burs ve mimarlık alanında işbirliği22 Ağustos 2024 Perşembe 12:26
  • DAÜ Uluslararası Yaz Okulu Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor19 Ağustos 2024 Pazartesi 20:27
  • DAÜ’de “Kültür Varlıklarına İlişkin Farklı Tematik Konular” Semineri Düzenlendi16 Ağustos 2024 Cuma 18:08
  • DAÜ Tıp Mezununun Gururlandıran Başarısı16 Ağustos 2024 Cuma 14:32
  • III. DAÜ Astronomi Atölyesi’nde öğrenciler uzayın derinliklerini keşfettiler15 Ağustos 2024 Perşembe 16:51
  • DAÜ, YKS Sonuçlarına Göre KKTC’de Lisans Programlarında En Fazla Tercih Edilen Üniversite Oldu14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti