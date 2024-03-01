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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde 'Adanmışlık Kabul Terapisi' Semineri Verildi

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DAÜ'de Psikiyatri Uzmanı Dr. İbrahim Bilgen'den Anlamlı Seminer: 'Adanmışlık Kabul Terapisi' öğretildi
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde 'Adanmışlık Kabul Terapisi' Semineri Verildi

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ, TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ’NDEN “ADANMIŞLIK KABUL TERAPİSİ” SEMİNERİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği’ne bağlı olan (IFMSA) ve DAÜ’yü Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nde temsil eden DAÜ Tıp Öğrencileri Birliği (EMUMSA) seminer düzenledi. 27 Şubat 2024, Salı günü saat 11:00’de Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde düzenlenen seminerde Türkiye’nin önde gelen doktorlarından Psikiyatrist / Psikoterapist Dr. İbrahim Bilgen “Adanmışlık Kabul Terapisi (ACT)” konulu seminer gerçekleştirdi.

 

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Psikoloji Bölümü öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği söz konusu seminerde Dr. Bilgen, ACT’nin bireylerin olumsuz duygularından kaçınması ve inkar etmeyi bırakması yerine, bu duyguların hayatlarında belirli durumlara verilmesi gereken tepkiler olduğunu anlatan ve bu duyguların hissedilmesinin doğal olduğunu öğreten bir terapi modeli olduğunu aktardı. İnteraktif bir sunum şeklinde gerçekleşen seminerde akılda kalıcı küçük etkinliklerle birlikte kabul, kararlılık, değerler ve eylemler gibi önemli konular üzerinde duruldu. Seminer sonunda Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. N. İlke Akçay ve DAÜ Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Asude Günaydın tarafından Dr. Bilgen’e DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu.

 

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