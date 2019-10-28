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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Dünya İnme Günü açıklaması

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, toplum sağlığıyla ilgili konularda büyük bir duyarlılıkla toplumu bilgilendirmeye ve çok merak edilen soruların cevaplanmasında aracılık etmeye devam ediyor. Son olarak, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tı
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Dünya İnme Günü açıklaması

Son olarak, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, inme konusunda farkındalığı arttırmak için, her yıl 29 Ekim’e denk gelen Dünya İnme Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

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“O Kişi Olmayın!”

İnmenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Eker Bakkaloğlu, “İnme, dünya genelinde önde gelen bir engellilik nedeni ve ölümün en sık ikinci nedenidir. Bu yıl 14.5 milyon insanın inme geçirmesi ve 5.5 milyon insanın da inme nedeni ile hayatını kaybetmesi tahmin edilmektedir. Dünya genelinde 80 milyon insan inmeli olarak yaşamaktadır. Bu kişiler, fiziksel engellilikler ve iletişim sorunları nedeni ile iş yaşamlarında ve sosyal iletişimlerde ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Dünya İnme Organizasyonu’nun bu yılki sloganı; ‘O kişi olmayın!’dır. Bu, önemli bir konuya vurgu yapmaktadır. İnme önlenebilir bir hastalıktır” dedi.

 

Risk Faktörleri Nelerdir?

İnmenin beyine giden kan akımının azalması veya kesintiye uğraması sonucu oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Eker Bakkaloğlu, “İnme için en sık risk faktörleri hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp hastalıkları, diyabet, sigara içme, fiziksel olarak aktif olmama ve şişmanlık gibi damarsal risk faktörleridir. Tüm bu risk faktörleri kontrol edilebilir risk faktörleridir. Şu biliniyor ki, bu risk faktörlerini kontrol ederek inmelerin %90’ını önleyebiliriz. İlk amacımız bu ağır yıkıma neden olan hastalıktan korunmaktır. Sonrasında ise inme belirtileri ve erken tıbbi başvurunun önemi ile ilgili farkındaklığı arttırmaktır. İngilizce F.A.S.T. kısaltması (ani gelişen yüzde eğilme-Face drooping, kolda güçsüzlük-Arm weakness, konuşmada güçlükler- Speech difficulties, gözlendiğinde acil servis aranmalıdır-Time to call) inme belirtilerini tanımak ve hızlı davranmak konusunda sizlere yardımcı olabilir. Erken dönem inme tedavisi uygulayabilen merkezlere hızlı başvuru inme belirtilerinin geri döndürülebilmesi açısından önemlidir” diye konuştu.

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