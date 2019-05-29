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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yönelik konferans

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık personeline yönelik “Hastane Enfeksiyonları ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konulu bir konferans düzenledi.
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yönelik konferans

Konferansı veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uluhan Sili, yaptığı konuşmada Dünya’da hastane enfeksiyonlarını önlemek için adeta bir seferberlik düzenlendiğini, bunun da en önemli basamağını el hijyenini sağlamanın oluşturduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün hastane ortamında doğru ve gereken sıklıkta el yıkandığı taktirde her sene 8 milyon insanın hayatının kurtarılabileceğini bildirdiğini ifade eden Doç. Dr. Uluhan Sili, bütün yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması ve enfeksiyon kontrol hemşiresi görevlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

 

Ülkelerdeki Sağlık Politikaları Analiz Edildi

Hastane ortamında enfeksiyon bulaşmasının sadece el temasıyla değil, temizliği yeterli yapılmamış çevre ile temasla da olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Uluhan Sili, antibiyotik kullanımına yönelik açıklamalar yaptı. Doç. Dr. Uluhan Sili, “Antibiyotik kullanımı kanıta dayalı ve rehberlerde önerildiği şekilde olmalı. Antibiyotiklerin gereksiz yere kullanımı hem etkisizdir, hem de bakteri direncini arttıran bir uygulamadır. Aynı şekilde polikliniklerde ve özellikle acil servislerde gereksiz yere reçetelenen antibiyotikler, ileride karşılaşılacak enfeksiyonların dirençli olmasına yol açıyor” dedi. Sağlık çalışanlarının grip aşısı olmasının önerildiğini söyleyen Doç. Dr. Uluhan Sili, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu donanım kullanımı hakkında önemli bilgiler sundu. Konferansta her ülkede sağlık politikası ve sağlıktaki durumu analiz edilerek antibiyotik direnç oranlarının saptanmasının oluşabilecek hastalıklara karşı önlem alma ve etkin tedavi uygulamak açısından son derece önemli olduğu üzerinde duruldu.

 

 

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