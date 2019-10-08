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DAÜ Dünya 3.’sü atletini havalimanında coşkuyla karşıladı

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Bir dünya markası olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) dünya markası sporcusu Ese Brume, bu yıl Katar’da düzenlenen 2019 Doha Dünya Atletizm Şampiyonası’nda uzun atlama branşında yaptığı 6.91 metrelik atlayışı ile bronz madalyaya uzandı.
DAÜ Dünya 3.’sü atletini havalimanında coşkuyla karşıladı

DAÜ, 27 Eylül – 6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Dünya 3.’sü olmayı başaran Ese Brume’yi, 8 Ekim 2019 Salı günü, saat 11:00’de, Ercan Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla karşıladı.

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Karşılamada DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve Ese Brume’nin antrenörleri Yaya Kayode ile Hasan Maydon’un yanı sıra; Spor İşleri Müdürlüğü personeli ve çalışanları ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinden yüzlerce öğrenci, yoğun bir tezahürat ile yer aldı. Sık sık, “You are the best Ese Brume! (Sen en iyisisin Ese Brume!)” tezahüratı yapan kalabalık grup, Ese Brume’ye yolcu çıkış alanında pankartlar eşliğinde “Evine hoşgeldin!” dedi. Göğsünde gururla taşıdığı madalyası ile adaya dönen Ese Brume, arkadaşlarıyla ve DAÜ’lülerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Brume, karşılamada yaptığı konuşmada, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu coşkulu karşılama karşısında oldukça duygulandım. Herkesi ve DAÜ’yü çok seviyorum” diye konuştu.

 

Rektöre Ziyaret

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda uzun atlama branşında üçüncü olma başarısını gösteren ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösterilen Ese Brume, karşılamanın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Osam, bu kalitede bir sporcunun DAÜ öğrencisi olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir başarının ülkemiz ve üniversite açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizdi ve Ese Brume’yi gönülden tebrik ettiğini belirtti. Brume de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve kendilerinden her daim desteklerini esirgemeyen DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür ederek, başarısını başta ailesi olmak üzere, ülkesi Nijerya’ya ve üniversitesi DAÜ’ye armağan ettiğini söyledi. Ziyaret, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

 

“Olimpiyat Şampiyonu Olacak”

Brume, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam ediyor. Söz konusu başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan antrenör Hasan Maydon, “Ese Brume üç yıllık bir projeydi. Böylesine önemli bir sporcuyu bu ülkeye getirmemizde Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun çok büyük emeği geçti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda DAÜ öğrencisinin olimpiyat şampiyonu olması. Sporcumuza maddi manevi her türlü yardımı yapan DAÜ Rektörlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcumuzun, 2020 yılında Tokyo’da olimpiyat şampiyonluğunu kazanacağına inanıyorum. Zaten sürekli kendini geliştirerek dünyanın en iyi derecelerini yapıyor olması, bu başarıların geleceğinin bir göstergesidir” diye konuştu. DAÜ’nün olimpik atleti Ese Brume, sportif başarılarının yanı sıra, DAÜ Turizm Fakültesi’nde başarılı bir öğrenci olarak akademik yaşantısını sürdürüyor

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