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DAÜ dünya listelerinde

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DAÜ dünya listelerinde
DAÜ dünya listelerinde

 

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), geçen yıl başlattığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre üniversitelerin etki sıralamasını açıkladı. Sıralamaya göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bu yıl listeye girme başarısını gösteren 85 ülkeden 766 üniversite arasında yer alarak 401-600 bandına yerleşti. Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite girerken; DAÜ, bu iki üniversite arasında 1. sırada yer aldı. Türkiye’den toplamda 36 üniversite listeye girdi.

 

17 Maddede Değerlendirildi

THE Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre üniversitelerin etki sıralamasını; sıfır fakirlik, sıfır açlık, iyi sağlık ve refah, kaliteli eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su ve sağlık hizmetleri, ekonomik ve temiz enerji, iyi iş ve ekonomik büyüme, endüstri inovasyonları ve altyapı, azaltılmış eşitsizlikler, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar, sorumlu tüketim ve üretim, iklim hareketi, su altı yaşamı, kara yaşamı, barış, adalet ve güçlü gelenekler, hedeflere ulaşabilmek için yapılan ortaklıklardan oluşan 17 maddeye göre düzenliyor. 

 

Dünya Listelerinde DAÜ

2020 yılı için Dünya’nın en iyi fiziksel bilimler (Matematik, Fizik & Astronomi, Kimya ve İstatistik) eğitimi veren üniversitelerin yer aldığı ve Princeton University, California Institute of Technology, University of Cambridge, Stanford University ve Harvard University gibi dev üniversitelerin yer aldığı söz konusu sıralamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 601-800 bandında yer almıştı. DAÜ, 16 Ekim 2019’da açıklanan 2020 mühendislik ve teknoloji eğitimi listesine de 501-600 bandından girmeyi başarmış, dünyada sıralamaya alınan 1,008 üniversite arasında yine KKTC’den tek, Türkiye üniversiteleri arasında 5., Kıbrıs genelinde ise 2. sırada kendine yer bulmuştu. DAÜ, aynı zamanda, 6 Kasım 2019’da açıklanan THE’nin 2020 işletme ve ekonomi eğitimi listesine 201-250 bandından girmeyi başarmış, dünyada sıralamaya alınan 632 üniversite arasında yine KKTC’den tek üniversite olmuş, listeye girebilen tüm Türkiye ve Güney Kıbrıs üniversitelerini de geride bırakarak birinci sırayı elde etmişti.

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