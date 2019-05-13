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DAÜ dünyaca ünlü pasta şefini ağırladı

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DAÜ dünyaca ünlü pasta şefini ağırladı
DAÜ dünyaca ünlü pasta şefini ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen ve Almanya’nın en önemli pasta şefleri arasında gösterilen Rene Klinkmüller, DAÜ Turizm Fakültesi Demo 4 Mutfağı’nda DAÜ’lü öğrencilerle buluştu.

 

Tüm Gün Sürdü

Tüm gün süren atölye çalışması, yorucu olmasına karşın oldukça beğeni topladı. DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri atölye çalışması boyunca pasta şefi Rene’nin çalışma temposu ve iş disiplininden oldukça etkilendiklerini ifade ettiler. Atölye çalışması sonrasında öğrencilerin hazırlayıp sunduğu seçkin örneklerden oluşan tatlı tabağı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından övgüyle karşılandı. 2. gün ise şef Rene Klinkmüller yapmış olduğu sunumda hayatından kesitler sunarak, öğrencilere yol haritası çizmelerini ve basamakları adım adım yavaş yavaş çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

 

Şef Rene Klinkmüller kimdir?

Aşçılık Olimpiyatları’nda (Culinary Olympics) ve Aşçılık Dünya Kupası’nda 100 tam puanla 4 altın madalya kazandı. Alman Aşçılık Milli Takımı’nda 6 yıl kaptanlık yaptı. 10 yıl boyunca İsviçre’de, Luxembourg’da, Avusturya’da ve Almanya’nın en lüks pastanelerinde çalıştı ve sonrasında Almanya Luckau’da 35 yıllık Klinkmüller pastanesini ve fırınını 2017 yılında ailesinden devraldı. Birçok uluslararası yarışmada jüri başkanlığı yaptı. Almanya’da “Profesyonellerle Pastacılık” Televizyon programına yiyecek danışmanlığı yapmakta olan Klinkmüller, Starbucks için Çin’de ve Malezya’da ve daha birçok firma için yeni ürün geliştirme şefliği de yaptı.

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