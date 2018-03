Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen “6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri çerçevesinde İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Paris merkezli HM Studio Direktörü ve “Poster for Tomorrow” koordinatörü, dünyaca ünlü tasarımcı Dr. Herve Matine’yi ağırladı. Herve Matine “Bir Kişi Bir Başlangıç: On, Bin Kişi İse Göz Ardı Edilemez Bir Hareket” başlıklı, tasarımcının gücünü ele alan oldukça etkileyici bir sunuş gerçekleştirdi. Öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen sunumun ardından geçtiğimiz aylarda sonuçlanan ve 133 ülkeden 6,993 poster tasarımı içerisinde ilk 100 arasına giren posterlerin yer aldığı “Freedom of Movement - Hareket Özgürlüğü” temalı serginin açılışı gerçekleştirildi. DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin de poster tasarımlarının yer aldığı sergi Fransa, ABD, Brezilya, Rusya, İran, Fas, Kore ve Türkiye’nin ardından ilk kez Kıbrıs’ta DAÜ’de açılmış oldu. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, böylesi önemli bir tasarımcıyı ve bir o kadar da önemli bir organizasyonun yarışma sergisini hem ülkemizde ağırlamaktan hem de öğrenciler ile öğretim üyeleri yanında tüm tasarıma ilgi duyanlarla buluşturmak açısından önemli bir aktivite olduğunu belirtti.