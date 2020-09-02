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DAÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında

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DAÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında
DAÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında

Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2 Eylül 2020 Çarşamba günü, Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 801-1000 bandında yer aldı. Toplamda 1,527 üniversitenin girebildiği listede DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin ardından İTÜ, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi ile aynı sırayı paylaştı. THE listesine Türkiye’den toplamda 44 üniversite girdi, ancak 11 tanesi ilk bin arasında yer aldı. Kıbrıs adası genelinde ise listede Güney Kıbrıs’tan üç, KKTC’den ise yalnızca DAÜ yer aldı.

 

“Tüm DAÜ Çalışanlarına Teşekkür Ediyorum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, THE Editörü aracılığıyla gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün kaliteli eğitim verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın; üniversite olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, DAÜ’nün yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından biri olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Hocanın, “Bu başarının elde edilmesini sağlayan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu

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