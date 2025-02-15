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DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülcan’dan Ankara’da Önemli Ziyaretler

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Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Ankara’da akademik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla önemli temaslarda bulundu
DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülcan’dan Ankara’da Önemli Ziyaretler

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. GÜLCAN’DAN ANKARA’DA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Ankara’da önemli ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Şehremini Merkez Eczanesi Müzesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

 

Olası Ortaklıklar Tartışıldı

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Dilsiz Aytemir’i makamında ziyaret eden Prof. Dr. Gülcan, iki üniversite arasında kısa süre önce imzalanan anlaşmanın ardından olası ortaklıklar konusunda görüştü. Görüşmede, bilimsel araştırmalarda farklı uzmanlık alanlarından akademisyenleri bir araya getirecek projeler kararlaştırıldı.

 

Geleceğe Yönelik Vizyonlar Değerlendirildi

Prof. Dr. Gülcan, Şehremini Merkez Eczanesi Müzesi’nin ardından, 2011-2014 yılları arasında DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yapmış ve şu anda Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. İlkay Erdoğan’ı ziyaret etti. Görüşmede, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşundan bugüne kadar olan gelişimi paylaşıldı; her iki fakültenin güncel programları, öğrenci kabul süreçleri ve geleceğe yönelik vizyonları değerlendirildi.

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