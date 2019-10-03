DAÜ Eczacilik Fakültesi Dekani Prof. Dr. Mustafa F. Şahin’e onur ödülü

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından itibaren her yıl verilen Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri kapsamında 2019 yılı onur ödülüne layık görüldü.

Eczacılık mesleğine ve bilimine yapmış olduğu katkılardan dolayı ödüle layık görülen Prof. Dr. Şahin’e ödülü 25 Eylül 2019 tarihinde Eczacılar Günü kapsamında düzenlenen tören ile takdim edildi.

Eczacılık Akademisi, Türkiye’de eczacılık alanında bilimsel gelişmeye ve eczacılık camiasının eğitimine akademik kuruluşlarla ortaklaşa katkı ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Prof. Dr. Şahin’in de kuruluşunda görev aldığı ve kuruluşundan itibaren eczacılara mesleki açıdan hizmet veren Eczacılık Akademisi, bilim, hizmet ve teşvik ödülleri adı altında ödül programları düzenlemektedir