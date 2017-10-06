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DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin’e yaşam boyu onur ödülü

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DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin’e yaşam boyu onur ödülü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, Türk Eczacılar Birliği tarafından yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü.

Ankara’da J. W. Marriott Hotel’de düzenlenen resepsiyonda eczacılık camiasından aralarında akademisyen, eczane eczacısı ve meslek örgütü üyesi pek çok davetli yer aldı.

Prof. Dr. M. Fethi Şahin ödülünü Türk Eczacılar Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak ile aralarında eski öğrencileri olan eczacılık fakültesi dekanlarından aldı. Duygulu anların yaşandığı törende Prof. Dr. M. Fethi Şahin bir de konuşma yaptı.

1972 yılında Hacettepe Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Prof. Şahin doktora çalışmalarını aynı üniversitede tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışmış, 1986 yılında ise Gazi Üniveritesi Eczacılık Fakültesi’nde göreve başlamıştır. 1997 – 2006 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık yapmıştır. Bunlara ilaveten, ABD’de yer alan Iowa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile İngiletere’deki Kings College London’da da misafir öğretim üyeliklerinde bulunmuştur.

Akademik faaliyetlerinin dışında, bir dönem hastane eczacılığı da yapmış olan Prof. Şahin, 2006 – 2012 arasında Fargem Ar-Ge şirketi ile Onko İlaç’ta Ar-Ge departmanlarını kurup üst düzey yöneticilik de yapmıştır. DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren fakülteye öğretim üyesi olarak hizmet eden Prof. Şahin, 2014 yılından itibaren fakültenin deekanlığını da yapmaktadır.

 

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