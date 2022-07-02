DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen törende 92 mezun yemin etti.
Törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da katıldı.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet uygulamalarında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, tüm öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.
Dr. Erdal Özcenk ise “Yemininize sadık kaldığınız müddetçe mesleğinizde çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Bilgi sonsuzdur” dedi.
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