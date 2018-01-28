DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi mezunları, 26 Ocak 2018 Cuma günü saat 11:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Yemin Töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.

30 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde; insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin eden 45 DAÜ mezunu eczacı, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine dair and içti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin gerçekleştirdi.

“Adadaki En İyi Eczacılık Fakültesiyiz”

DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak bu yıl dördüncü Yemin Töreni’ni gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Şahin, ilk törene 19 öğrencinin katıldığını, şimdi ise bu sayının 45’e yükseldiğini belirterek, “Giderek büyümekte olan bir fakülteyiz. Fakülte, mezunları ile büyür ve güzelleşir. Bizler her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Adadaki en iyi eczacılık mezunu yetiştiren bölümüz. Tüm mezunlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu. DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin’in konuşmasının ardından, mezun olan öğrencilerin anılarını kapsayan kısa bir video gösterimi yapıldı. Video gösterimi sırasında katılımcılar oldukça duygulu anlar yaşadı. Sırayla sahneye gelen mezunlar, toplu bir şekilde yemin etti ve keplerini havaya attı. Tören, mezunlar onuruna düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.