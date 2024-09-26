DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kapsamında 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fakültede eğitim alacak olan öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. DAÜ Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da, saat 15:00’te gerçekleştirilen tören ile öğrenciler Eczacılık mesleğinin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek profesyonel eğitim hayatlarına ilk adımlarını atmış oldular.

Söz konusu törene DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Sizler Bize Emanetsiniz”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başlayan törende DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü hakkında bilgiler vererek, törene katılan herkese “hoş geldiniz” dedi. Eczacılık mesleğinin hem sağlık sisteminin giriş kapısı hem de son halkası olduğunu aktaran Prof. Dr. Gülcan, dünyanın her bölgesinde en kutsal mesleklerden biri olarak kabul edildiğini vurguladı. DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde bu dönem 600’ün üzerinde öğrencinin eğitim alacağını aktaran Prof. Dr. Gülcan, tüm öğrencilere yeni akademik dönemde başarılar diledi. Prof. Dr. Gülcan, DAÜ Eczacılık Fakültesi hakkında detaylı bilgiler vererek öğrencilere; “Sevgili öğrenciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), açık ara farkla en iyi eczacılık eğitimi veren DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde eğitim göreceksiniz. Sizler artık bize emanetsiniz. Sizlere yardımcı olmak için her zaman hazırız.” ifadelerini kullandı.

“Sağlık Sektörünün En Önemli Branşlarından Biridir”

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe açılış konuşmasını yaparak, açılış dersini de verdi. Prof. Karatepe, hem 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nü kutlamak hem de yeni öğrencilere merhaba demek için düzenlenen törene katılan herkese hoş geldiniz, dedi. Eczacıların herkesin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatepe, sağlık sektörünün en önemli branşlarından biri olan Eczacılık mesleğinin önemi hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Karatepe, 2011-2012 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına başlayan Eczacılık Fakültesi’nin üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli eczacılar ve bilim insanları yetiştirmekte olduğunu vurguladı. DAÜ’nün 2009 yılından başlayarak sağlık ile ilgili yatırımlarını hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Karatepe, üniversitenin kurulduğu günden itibaren 45 yıllık tarihine birçok başarı öyküsü, akreditasyon, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, çeşitli üyelikler, sayısız akademik çalışmalar ve bir o kadar da sosyal-kültürel etkinlikler sığdırdığını aktardı. Stanford Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde DAÜ’den 16 akademisyenin yer aldığını aktaran Prof. Dr. Karatepe, Eczacılık Fakültesi’nden de Prof. Dr. Müberra Koşar’ın söz konusu listede yer aldığını vurguladı. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Karatepe, “Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek, profesyonel eğitiminiz için ilk adımı atmış olacaksınız. Unutmayınız ki Eczacılık mesleği sağlık meslekleri arasında çok önemli bir misyona sahiptir. Hastaların en kolay ulaşabildiği sağlık çalışanları Eczacılardır. Bu anlamda yapacağınız görev ilaç hazırlamanın ve ilaç danışmanlığı yapmanın çok ötesindedir. Bu zorlu mesleği yerine getirmek en başta insan sevgisi, özveri ve teknik bilgi gerektirir. Mezun olduğunuz zaman bu görevleri başarı ile yerine getireceğinize dair inancımız tamdır.” dedi.

“Eczacının En Önemli Sorumluluğu Kişinin İyi Olmasıdır”

Öğrencilere etik ilkeler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatepe, “Eczacının en önemli sorumluluğu kişinin iyi olmasıdır. Eczacı herkese karşı aynı davranır. Bireyin tedavi seçimindeki özgürlük hakkına ve gizlilik hakkına saygı gösterir ve bunu korur. Meslektaşları ile iş birliği yapar, değerlerine ve yeteneklerine saygı gösterir. Eczacı, doğruluk ve dürüstlükle hareket eder. Mesleki bilgi ve niteliklerini korur ve geliştirir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda 2024 – 2025 Akademik Yılı’nın herkes için hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Prof. Dr. Karatepe, en kısa sürede Eczacılık Fakültesi’nin Shanghai Sıralama Listesi’nde yerini almasını temenni etti. Prof. Dr. Karatepe, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nü de kutlayarak tüm öğrenciler başarılar diledi. Açılış konuşmaların ardından beyaz önlüklerini giyen öğrenciler ile hatıra fotoğrafının çekilmesi ile tören sona erdi.