DAÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla Beba Pozharani’nin büyük başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla Beba Pozharani, 12-14 Eylül 2024 tarihlerinde Estonya'da gerçekleştirilen 10. BBBB (Baltic, Balaton, Bled, Bosphorus) Uluslararası Konferansı'nda, “Eucalyptus citriodora Uçucu Yağı İçeren Nanoemülsiyonların Deneysel Tasarım Yoluyla Optimizasyonu ve Karakterizasyonu” başlıklı sözlü sunumu ile en iyi sözlü sunum ödülüne layık görüldü.

Sunumunda, Eucalyptus citriodora yağının uçuculuğundan kaynaklanan stabilite sorunlarını ele alarak nanoemülsiyonlar geliştiren Yrd. Doç. Dr. Beba Pozharani, bu yenilikçi formülasyonların güçlü antimikrobiyal etkilerini ve yüksek stabilite performansını sergiledi. Deneysel Tasarım (DOE) yaklaşımıyla optimize edilen bu formülasyon, hem gram-pozitif hem de gram-negatif bakterilere karşı etkinliğini kanıtlamış ve nanoemülsiyon teknolojisinin alternatif bitkisel ilaçların terapötik potansiyelini artırmadaki rolünü vurgulamıştır.

Yoğun ilgi gösterilen bu prestijli kongrede, DAÜ’yü onurla temsil eden Yrd. Doç. Dr. Beba Pozharani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki tanıtımına da önemli bir katkı sağlamıştır.