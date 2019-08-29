  • BIST 96.639
  • Altın 288,493
  • Dolar 5,8202
  • Euro 6,4453
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla hazır

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, güçlü akademik kadrosu ile 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerine merhaba diyecek
DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla hazır

1000’i aşan  öğrencisi bulunan ve bugüne kadar 100’ü aşkın mezun veren DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2011-2012 yılında kurulmuş olup, 10 dönemden oluşan B. Pharm. Programı ile 12 dönemi kapsayan Pharm. D. Programı sunuyor. Eğitim dili İngilizce olan Eczacılık Fakültesi, Eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında ilk basamak olan sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek, üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim insanları yetiştiriyor.

dsc.jpg

 

En Son Teknoloji Kullanılıyor

Eczacılık alanındaki bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunan DAÜ Eczacılık Fakültesi, uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktarabilecek bir fakülte çatısına sahip. Kıbrıs’ta ilk, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Eczacılık Fakülteleri arasında ise ikinci fakülte olarak Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından akademik üyeliğe kabul edilen DAÜ Eczacılık Fakültesi; farmasötik bilimler için gerekli en son teknolojik ve eğitime dönük altyapı ile donatılmış öğrenci laboratuvarlarını bünyesinde barındırıyor. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonunda (IPSF) temsil edilen fakültemiz, öğrenci değişim programı (SEP) ile öğrencilerimize farklı ülkelerde eczacılık deneyimi kazandırma ve yurt dışında staj yapabilme imkanı vermektedir. Ayni zamanda yine bu birlik aracılığı ile tüm dünyadan Eczacılık Fakültelerinden öğrenciler Fakültemize gelmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Türk Eczacılar Birliği (TEB) bünyesindeki TEB-Gençlik Komisyonu’ nda delege olarak temsil edilmektedir.         

37 Farklı Ülkeden Öğrenci

Tüm laboratuvarları akıllı tahtaya sahip olan DAÜ Eczacılık Fakülte binasının önünde Farmasötik Botanik ve Farmakognozi çalışmaları için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi” yapıldı. Laboratuvar olanakları, araştırma için de yeterli olup; yeni kurulmasına rağmen, Eczacılık Fakültesi Science Citation Index (SCI) tarafından taranan saygın dergilerde yaklaşık 82 adet bilimsel makale yayınladı. 37 ülkeden öğrencisi olması nedeniyle, Eczacılık Fakültesi çokuluslu bir öğrenci profiline sahip olmakla ve öğrencilerine kolayca sosyalleşebilecekleri uluslararası bir atmosfer sağlamakla gurur duyuyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi her yıl, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü, özel bir tema üzerinde yoğunlaşmak suretiyle, ilaç ve kozmetik endüstrilerinden önemli misafirleri öğrencilerimizle bir araya getirerek, gelecek kariyer olanakları hakkında tartışmak üzere, düzenli bir şekilde “Kariyer Günleri” olarak kutluyor. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, Eczacılık Fakültesi mezunlarının dünyanın dört bir yanında çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade ederken, her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını belirtti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi dünya çapında eğitim vermeyi sürdürüyor23 Ağustos 2019 Cuma 15:24
  • DAÜ 40. Yılını görkemli konserle taçlandıracak23 Ağustos 2019 Cuma 13:38
  • Dünyaca ünlü şefler DAÜ’de ders verecek22 Ağustos 2019 Perşembe 12:17
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi Shanghai listesinde22 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
  • DAÜ, Shanghaı Rankıng’e girdi21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
  • DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti devam ediyor21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapacak20 Ağustos 2019 Salı 16:04
  • DAÜ Lefkoşa Yüksek Lisans Programları Rüstem Kitabevi’nde yürütülecek20 Ağustos 2019 Salı 12:31
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne başvuru kabul ediliyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:12
  • DAÜ Mühendislik Fakültesi kaliteli eğitim vermeye devam ediyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti