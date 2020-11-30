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DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde Dekanlık Görev Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

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Plaketler, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından takdim edildi.
DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde Dekanlık Görev Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) Eczacılık Fakültesi’nde 24 Haziran – 22 Kasım 2020 tarihleri arasında Dekanlık, 12 Nisan 2018  –  24 Kasım 2020 tarihleri arasında ise Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Yrd. Doç. Dr Mehmet İlktaç’a ve 12 Nisan 2018 – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında Dekan Yardımcılığı görevini yürüten Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen’e teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Plaketler, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Hocanın, özverili çalışmalarından dolayı Yrd. Doç. Dr. İlktaç’a ve Yrd. Doç. Dr. Yüzügülen’e teşekkürlerini iletti. Plaket takdiminde DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar ile DAÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri yer aldı.

 

DAÜ Eczacılık Fakültesi Yeni Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar

 

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. Müberra Koşar atandı. 2016 yılında DAÜ Eczacılık Fakültesi ailesine katılan Prof. Dr. Müberra Koşar, dekanlık görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını dile getirdi. Prof. Dr. Koşar, gerçekleştirdiği konuşmasında Yrd. Doç. Dr. İlktaç ve Yrd. Doç. Dr. Yüzügülen’e bu zamana kadar göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti

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