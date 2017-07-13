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DAÜ Eğitim Fakültesi "3. İpek Yolu Konferansı"na ev sahipliği yapacak

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DAÜ Eğitim Fakültesi "3. İpek Yolu Konferansı"na ev sahipliği yapacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, “3. İpek Yolu Konferansı” adıyla düzenlenecek müzik konferansına ev sahipliği yapacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, “3. İpek Yolu Konferansı” adıyla düzenlenecek müzik konferansına ev sahipliği yapacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre 17 - 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansta bildiri sunumlarının yanı sıra çok sayıda panel, çalışma grupları ve konserler de yer alacak.

MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) önderliğinde, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) ile TÜRKMEB (Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği) ortaklığında ve ISME (Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği) desteğiyle gerçekleştirilen konferans DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı’nın işbirliği ile Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak.

Toplam 98 bildiri sunumunun yapılacağı konferansta, alanında uzman kişilerin yönetiminde, İpek Yolu Koro Çalıştayı, Çocuk Şarkıları “Beste Atölyesi”, İpek Yolu Yaylı Çalgılar Çalıştayı, Besteleme Teknikleri Çalıştayı, İpek Yolu Gitar Çalıştayı adı altında beş tane çalıştay da gerçekleştirilecek.

Konferansta ayrıca üç adet panel yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Müzik Eğitimi ve Gazi Eğitim Paneli, Yaşam Yolculuğunda Müzik, Bestecilik Yorumculuk ve Eğitimsel Çerçeveden Türkiye’de Klasik Gitar adıyla düzenlenen panellerde müzik ve müzik eğitimi ayrıntılı olarak tartışılacak.

Uluslararası 3. İpek Yolu Konferansı’nda İpek Yolu Orkestrası, Bekir Küçükay Konseri, Stockholm Saxophone Quartet, DAÜ - SEM Ada Işığı Çocuk Korosu, Gözdem İlkay Piyano Resitali, Flüt Piyano Resitali, İpek Yolu Koro Çalıştayı Final Konseri ve Kanun-Tanbur Dinletisi olmak üzere konserler dizisi de yer alacak.

Bunlara ek olarak, konusu “Kıbrıs” olan bir “Çocuk Şarkıları Beste Yarışması” düzenlenmiş olup, finale kalan ilk on eser koro şefi Erkan Dağlı yönetiminde DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından seslendirilerek jüri, koro elemanları ve halk jürisinin yapacağı oylama ile birinci, ikinci ve üçüncü beste seçilecek.

Konferans eşbaşkanı Prof. Dr. Uğur Alpagut, Uluslararası 3. İpek Yolu Konferansı hakkında, “Kıbrıs ve Türkiye arasında, Dünya ile Türk Dünyası birlikteliğinde, müziğin güzelliğinin adeta bir kozadan çeşitlenmesine tanıklık edeceğimiz yepyeni bir kültür köprüsü inşa ediliyor” ifadesini kullandı.

Söz konusu konferansın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişten geleceğe uzanan zengin müzik kültürüne ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin değerli akademik yaşantısına önemli değerler ekleyeceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Alpagut, “Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği sürecin etkilerini hep birlikte yaşarken, çok yönlü ilgi alanları ve dünyayla bağlantıları itibarıyla, bu önemli buluşmanın müzik eğitimine ve kültürüne dair olumlu anlamda bir kırılma/istasyon niteliği taşıyacağı beklenmektedir” dedi.

Konferansın diğer eş başkanı Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Memduh Özdemir de, böyle önemli bir konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, konferansa katılımın ücretsiz olduğunu, konferansla ilgili detaylı bilgiye http://www.ipekyolukonferansi.org adresinden ulaşılabileceğini, müzik ve müzik eğitimi ile ilgilenen herkesi tüm etkinliklere beklediklerini belirtti.

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