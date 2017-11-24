DAÜ Eğitim Fakültesi bölge okullarıyla bir araya geldi

Etkinlikte, DAÜ Eğitim Fakültesi ile bölge okullarının müdürleri ve öğretmenleri arasında iş birliği içerisinde yürütülen ‘öğretmenlik uygulaması’ dersleri ele alındı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak ve Eğitim Fakültesi ile Gazimağusa bölgesi okulları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 23 Kasım 2017 Perşembe günü, saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bir etkinlik düzenledi. Söz konusu Fakülte – Okul İş Birliği Etkinliği’ne; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Yardımcıları, Fakülte Öğretim Üyeleri ile Gazimağusa bölgesinde yer alan okulların müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

“Nitelikli Öğretmenler Yetiştiriyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, öncelikle tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, meslek yaşamlarında başarılı ve verimli yıllar diledi. Bir toplumda öğretmen ne kadar güçlüyse, ne kadar iyi yetişmişse ve ne kadar değerliyse, diğer tüm mesleklerin de o kadar güçlü, o kadar iyi ve o kadar değerli olacağını söyleyen Prof. Dr. Osam, öğretmenlerin pek çok görev ve rollerinin yanı sıra, bilim toplumu ve küreselleşmenin gereklerini topluma duyumsatma ile ulusal kültür değerlerinin savunuculuğunu yapma açısından da görevleri olduğunun altını çizdi.

Çocukların ve ülkenin geleceği için öğretmenlerin donanımlarının, iyi yetişmelerinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Osam, bu açıdan öğretmen yetiştiren kurumlara büyük görevler düştüğünü ifade etti. Öğretmen yeterliliklerinin, üç temel alan olan ‘alan bilgisi’, ‘öğretmenlik meslek bilgisi’ ve ‘genel kültür’den oluştuğunu belirten Prof. Dr. Osam, bu özelliklerin yanı sıra kişisel ve mesleki değerlerin de, meslek gelişiminde önemli olduğunun altını çizdi. Öğretmenlik Uygulaması derslerinde öğretmen adaylarına gerçek sınıf ortamlarında uygulama yapma fırsatının önemine işaret eden Prof. Dr. Osam, bu konuda iş birliği içinde çalıştıkları bölgedeki okulların yönetici ve öğretmenlerine teşekkürlerini ifade etti. DAÜ Eğitim Fakültesi olarak nitelikli öğretmenler yetiştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Osam, bu eğitim programlarını en iyi şekilde yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

“İyi İnsanlar Yetiştirerek Topluma Kazandırmalıyız”

Etkinlikte konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, tüm öğretmenlerin Ulu Önder Atatürk’ün armağan ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, kendisinin de bir İngilizce öğretmeni olarak mesleğiyle gurur duyduğunu ifade etti. Mevki ve ünvanların hiçbir zaman önem taşımadığına vurgu yapan Prof. Dr. Osam, önemli olanın önce insan olmak ve iyi insanlar yetiştirerek topluma kazandırmak olduğuna işaret etti. 30 yıllık öğretmenlik kariyeri boyunca tamamen buna odaklı çalıştığını ve toplumda parmakla gösterilen, saygı gören insanlar yetiştirmekten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Osam, öğretmenlik mesleğinin çok ciddi bir meslek olduğunu ve öğretmenlerin toplum mühendisliği yaptığını ifade etti. DAÜ içerisinden pek çok öğretmenin önümüzdeki seçimlerde her renkte siyasi partiden aday olacağını, ancak kendisi için renklerin hiçbir zaman önemli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Osam, değerli DAÜ mensuplarını Meclis’te görmekten gurur duyacağını ve ülkeye verecekleri hizmetlerde başarılar dilediğini belirtti.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışıldı

Etkinliğin ikinci bölümünde, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, fakülte ve okullar arasındaki iş birliği masaya yatırıldı. Bölge okulları temsilcileri söz alarak sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Panelde öne çıkan konular, DAÜ Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümleri tarafından bölge okullarına gönderilen stajyer öğrenciler ve okulların stajyer öğrenci alabilme kapasiteleri oldu. Panelde, diğer yandan stajyer öğrencilerin sınıflarda gözlem yapmasının önemine işaret edildi. Oldukça verimli geçen panelin ardından, katılımcı bölge okullarının temsilcilerine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yardımcıları tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik verilen kokteyl ile sona erdi.