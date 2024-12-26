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DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, TDK Haberleşme Üyeliğine Seçildi

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Türk Dil Kurumu'nun (TDK) Ankara’daki toplantısında alınan kararla, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Türk dilini ve kültürünü tanıtan önemli isimler arasında yer alarak TDK Haberleşme Üyeliği'ne seçildi
DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, TDK Haberleşme Üyeliğine Seçildi

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. AHMET PEHLİVAN TDK HABERLEŞME ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, geçtiğimiz günlerde Türk Dil Kurumu (TDK) merkezi Ankara’da gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Yönetim Kurulu’nun kararıyla Türk dilini ve kültürünü dünya çapında tanıtan ve bu alanda önemli katkılar sunan kişilerden oluşan TDK Haberleşme Üyeliği’ne seçildi.

 

Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ın TDK Haberleşme Üyeliği kapsamındaki görevine ilişkin DAÜ tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Pehlivan’ın bu göreve seçilmesinin hem DAÜ camiası hem de akademik dünya için büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulanarak kendisine yeni görevinde başarılar dilendi.

 

TDK Haberleşme Üyeleri

TDK Haberleşme Üyeleri, Türk dilinin gelişimine ve korunmasına katkı sağlayan, dil araştırmaları yapan ve Türk kültürünü tanıtan kişilerden oluşmaktadır. Üyeler, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, Türkçe konuşan ülkelerde ve Türk dilinin yaygın olduğu bölgelerde önemli çalışmalara imza atmış bilim insanları ve uzmanlar arasından seçilmektedir. Haberleşme üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Haberleşme üyeleri, Bilim Kurulunun kararı, Kurum Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir

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