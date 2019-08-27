DAÜ Eğitim Fakültesi güçlü akademik kadrosuyla yeni öğretim yılına hazır!

1999 yılında kurulan fakülte; çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun eğitimden beklentilerini uzlaştıran işlevsel eğitim anlayışını benimseme ve uygulamayı, toplumun gereksinimleri doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni modeller üretmeyi, öğrenmeyi öğretme doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenme ilke ve süreçlerini geliştirmeyi, uygulamayı ve yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Akademik Mükemmellik

Eğitim-öğretim alanında nitelikli araştırmalar yapan DAÜ Eğitim Fakültesi, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşırken, eğitim-öğretim konusunda geliştirilecek politikalara ve alınacak kararlara araştırma ve projeler yoluyla katkıda bulunuyor. DAÜ Eğitim Fakültesi’nin eğitim öğretim politikası; akademik mükemmellik, entelektüel özgürlük, özverili hizmet, güven ve eşitlik üzerine kurulu.

Programlar

DAÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe), İngilizce Öğretmenliği (İngilizce), Müzik Öğretmenliği (Türkçe), Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe), Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce), Sınıf Öğretmenliği (Türkçe), Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) olmak üzere 4 yıllık lisans programlarını bulunduruyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi, aynı zamanda bünyesinde; Eğitim Programları ve Öğretim (Türkçe Tezli), Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Türkçe Tezli), Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce Tezli), Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce Tezsiz), İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Tezli), İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Tezsiz), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe Tezli) başlıklı bir ila iki yıllık Yüksek Lisans Programları ile Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce), İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce) başlıklı Doktora Programlarını da bulunduruyor.