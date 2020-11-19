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DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nden Çocuğun Yüksek Yararının Korunması için Çağrı

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DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nden Çocuğun Yüksek Yararının Korunması için Çağrı yapıldı
DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nden Çocuğun Yüksek Yararının Korunması için Çağrı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 31. yaşında olduğunun altını çizerek, çocuğun yüksek yararının korunması çağrısını yineledi. DAÜ Temel Eğitim Bölümü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

“20 Kasım 1989 yılında 193 ülke tarafından imzalanan ve temelde 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların zarar görmesini engellemek üzere oluşturulan bildirge, çocukların Yaşamsal, Gelişimsel, Korunma ve Katılım haklarını garanti altına almayı hedeflemektedir.

 

Çocuklarla birlikte onların hakları doğrultusunda çalışıldığına dair iyi uygulama örneklerinin olmasına rağmen, halen hem ülkemizde hem de dünyada çocukların önemli bir kısmının hak ihlalleri yaşadığını görmekteyiz. Gerek sağlıklı yaşam, gerek beslenme ve barınma koşullarına sahip olmama, gerekse bu koşullara sahip olmasına rağmen oyun oynamak için uygun zaman ve fırsat bulamayan, görüşlerini ifade etmesine fırsat verilmeyen çocukların varlığı bildirgenin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam etmemizin gereği ve zorunluluğu olarak kabul edilmektedir.

 

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü olarak bizler, çocuk haklarının savunucusu olan öğretmen adayları yetiştirmenin önem ve sorumluluğunun sadece 20 Kasım'larda değil her gün bilincinde olunması gerektiğini savunmaktayız. Günlük yaşam deneyimlerinde, medyada, eğitim ortamlarında sayısız çocuk hakları ihlallerine tanıklık edildiği günümüzde, bu hak ihlalllerinin ancak çocukların, ailelerin, eğitimcilerin ve toplumdaki tüm bireylerin konu ile ilgili farkındalıklarının geliştirilmesi ile üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. Bu farkındalığı oluşturmaya katkı sağlayabilmek amacıyla bölümümüz tüm öğretim kadrosu ve öğrencileri ile savunuculuk etkinliklerini her yıl düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Bu yıl gerçekleştirilen etkinliklerden biri çocuk haklarının korunmasına yönelik toplumsal farkındalık bilinci oluşturmak amacıyla hazırladığımız ve bu hafta medya aracılığı ile yayınlanacak olan kamu spotudur.

 

Ayrıca, DAÜ Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin davetlisi olarak 20 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi platformda “Çocuk Haklı: Çocukların Haklarını İhlal Ettiğimiz Alanlar” konulu seminer gerçekleştirecektir. Yrd. Doç. Dr. Koran, sunumunda ülkemizde ve dünyada çocuk hakları ve hak ihlalleri üzerinde durarak, önleyici çalışmalar hakkında bilgi verecektir.

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