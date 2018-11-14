DAÜ Eğitim Fakültesi yeni öğrencileriyle bir araya geldi

Söz konusu etkinliğe; DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın yanı sıra, bölüm başkanı, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın’ın bölüm öğretim üyelerini öğrencilere takdim etmesiyle başladı. Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, öğrencilere hitap ederek, “Çok güzel bir üniversiteye ve ülkeye geldiniz. Aynı zamanda çok da güzel bir meslek seçtiniz. Hepimizin kapısı sizlere açık. Sizi kucaklıyoruz. Umarız mezun olup ülkemiz çocuklarına hizmet edersiniz” diye konuştu.

“Kıbrıs’ın En İyi Üniversitesine Geldiniz”

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Kızılduman da konuşmasında, “Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Burada okuyacak olmaktan dolayı çok şanslısınız. Tabii biz de çok şanslıyız. Çünkü geleceğimizi şekillendirecek olan sizlere eğitim vereceğiz. Kıbrıs’ın en iyi üniversitesine, aynı zamanda dünya sıralamalarında kendini kanıtlamış bir üniversiteye geldiniz. Hepinize iyi bir akademik yıl geçirmenizi dilerim” dedi. Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın da, “Eğitim süreciniz içerisinde sık sık görüşeceğiz ve çeşitli etkinliklerde bir araya geleceğiz. Amacımız, sizlerin refahınızı ve gelişiminizi sağlıklı kılacak yöntemler ile buluşturmak. Başarı; disiplin ve istikrar ile gelir. Üniversitenin tüm olanaklarından faydalanarak potansiyelinizi en üst düzeyde geliştirin ve kendinizi DAÜ mezunları olarak her zaman farklı kılın. Başarılı bir akademik yıl geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

“Sizler Çocukların Ruhlarına Dokunacaksınız”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam da konuşmasında, fakültenin yeni binasına geçtiğini ve sekiz bölümden oluşan, nüfusu en kalabalık fakültelerden biri olarak DAÜ’de faaliyet gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Osam, “Öğretmenlik mesleğini gönüllü olarak ve seçerek geldiniz. Bütün meslekler çok değerlidir ancak öğretmenlik, diğer tüm mesleklere insan yetiştiren bir meslektir. Sizler çocukların ruhlarına dokunacaksınız. Dört senelik süre içerisinde Üniversitemizde çok donanımlı yetiştirilecek ve mezun olduktan sonra meslek yaşamına her açıdan hazırlıklı olacaksınız. Mezun olduktan sonra dahi daima öğrenmeye devam eden öğretmenler olmalısınız. Mutlaka İngilizce’yi çok iyi öğrenin, dijital teknoloji bilginizi ve bunun öğretmenliğe nasıl uygulanacağı konusunda kendinizi geliştirin. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Temel Eğitim Bölümü’nün etkinliklerinden derlenmiş fotoğrafları içeren bir barkovizyon gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra öğretim üyeleri ve öğrencileri, fakülte bahçesinde gerçekleşen kokteyl ile kaynaştı.