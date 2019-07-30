DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Söyleşileri” günleri gerçekleştirildi

Özel Eğitim ve Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerine yönelik olarak, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan söyleşiler kapsamında Öğr. Gör. Dr. Tamer Karakoç tarafından “Akıl Yönetimi & Sınıf Yönetimi”; Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğr. Gör. Hare Eminoğlu tarafından “WOODLE: Görme Engelliler İçin Ödüllü, Eğitici Oyuncak Tasarımının Tanıtımı”; Yrd. Doç. Dr. Y. Ziya Tavil tarafından “Olumlu Davranışsal Destek (ODD) ve Davranış Değiştirme” ve Doç. Dr. B. Fatih Meral tarafından “Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Beslenme Sorunları” konulu seminerler gerçekleştirildi.

“Öğretmen Psikolojik Olarak Hazır Olmalı”

Öğr. Gör. Dr. Tamer Karakoç, “Akıl Yönetimi & Sınıf Yönetimi” konulu seminerinde, sınıf yönetimi konusunda öğretmen tutumunun ve öğretmen davranışlarının önemli bir yeri olduğunu ve etkili bir sınıf yönetimi için öğretmen adaylarının bazı bilgi ve becerilere sahip olmaları gerektiğini ifade etti. Sınıfa ya da derse girmeden önce, öğretmenin sınıf yönetimi konusunda donanımlı olmasının yanı sıra, psikolojik olarak da hazır olması gerektiğini belirten Dr. Karakoç, akıl ve sınıf yönetimini nasıl sağlayacakları konusunda öğretmen adaylarına etkili sınıf yönetimi stratejilerinden bahsetti ve bir takım önerilerde bulundu.

Sınıfta Ortaya Çıkabilecek Davranışlar

Yrd. Doç. Dr. Y. Ziya Tavil de “Olumlu Davranışsal Destek (ODD) ve Davranış Değiştirme” konulu seminerinde, sınıf ortamında etkili bir eğitimin sağlanması için öğretmenlerin sınıfta ortaya çıkabilecek problem davranışlarla da baş etmeleri gerektiğini, bunun için de Olumlu Davranışsal Destek gibi bazı müdahale programları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tavil konuşmasında, özellikle problem davranışları ortaya çıkaran davranış öncesi, davranış sırası ve davranış sonrası nedenlere dikkat çekerek, bu nedenlere yönelik olarak hazırlanan müdahale programlarının nasıl uygulanabileceği konusunda öğretmen adaylarına bilgi verdi ve önerilerde bulundu.

Ödüllü Woodle Tanıtıldı

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğr. Gör. Hare Eminoğlu da, “WOODLE: Görme Engelliler İçin Ödüllü, Eğitici Oyuncak Tasarımının Tanıtımı” konulu seminerlerinde, görme engelli çocuklar için tasarladıkları uluslararası “A’ Design Award” ödüllü “WOODLE” isimli eğitici oyuncağı tanıttı. Prof. Dr. Çavuşoğlu ve Eminoğlu konuşmalarında WOODLE’ın, gerek görme engelli gerekse engelli olmayan çocukları ayırt etmeksizin, bir arada oynamalarını sağlayan eğitici bir oyuncak olduğunu belirtti. Konuşmacılar, WOODLE’ın hem eğlendirici hem de eğitici bir yöntemle çocuğun gerek bilişsel gerekse de duyuşsal, dil, motor gelişimini oynayarak, dokunarak, okuyarak, yazarak görme ve dokunma hislerini harekete geçirebileceğini bu yönüyle de öğretmenler tarafından görme engelli çocukların eğitiminde etkili bir şekilde kullanılabileceğini ifade ettiler.

“Öğün Alışkanlıkları Yaşam Kalitesini Arttırır”

Doç. Dr. B. Fatih Meral ise, “Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Beslenme Sorunları” konulu seminerinde, beslenme problemlerinin, tarihsel olarak OSB’nin erken dönem tanı göstergeleri arasında sayıldığını ve beslenme problemlerinin OSB olan çocuklarda oldukça yaygın olduğunu belirtti. Doç. Dr. Meral konuşmasında, beslenmenin birincil ihtiyaçların başında geldiğini, sağlıklı ve sosyal açıdan kabul edilebilir beslenme ve öğün alışkanlıklarının ailelerin yaşam kalitesi, kaygılarının azaltılması ve çocuklarıyla olan etkileşimlerinin desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Konuşmacı ayrıca, OSB olan çocukların beslenme problemlerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler ile beslenme problemlerinin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan ölçekler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

DAÜ Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen bu söyleşiler için, seminer düzenleme kurulu üyeleri Doç. Dr. Selma Akalın ve Doç. Dr. Eda Yazgın da, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adaylarının kendi alanlarıyla ilgili olarak aldıkları temel öğretmenlik eğitiminin yanı sıra, bu gibi seminerler yoluyla farklı konularda da bilgilendirilmelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek açısından önemli olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da bu ve benzeri konulardaki eğitim söyleşilerinin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade ettiler.