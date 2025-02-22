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DAÜ Eğitim Fakültesi’nde Öğretmenlere Özel Konferans Dizisi

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DAÜ ve KKTC Millî Eğitim Bakanlığı İş Birliğiyle Öğretmenlere Yönelik Konferanslar Düzenlendi
DAÜ Eğitim Fakültesi’nde Öğretmenlere Özel Konferans Dizisi

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KONFERANS DİZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenlere yönelik konferans dizisi düzenlendi. Etkinlik, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) dernek üyeleri tarafından DAÜ Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

 

Söz konusu etkinliğe KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, DAÜ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki, DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan, DAÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire E. Özad ve DAÜ personeli ile öğrenciler katıldı.

 

Eğitim Alanında Önemli Konular Ele Alındı

Alanının önde gelen akademisyenlerinden oluşan EPÖDER’in dernek üyeleri Prof. Dr. Kıymet Selvi, Doç. Dr. Mustafa Cem Babadoğan ve Prof. Dr. Kerim Gündoğdu'nun konuşmacı olarak yer aldığı konferanslarda eğitim alanındaki güncel paradigmalar, program okuryazarlığı ve insan hakları eğitimi gibi önemli konular ele alındı.

 

Konferansın ilk bölümünde Prof. Dr. Kıymet Selvi, "Eğitimde Paradigma Değişimi ve Yeni Öğrenme Becerileri" başlıklı sunumu ile eğitimde değişen yaklaşımları ve çağdaş öğrenme yöntemlerini katılımcılarla paylaştı. Ardından Doç. Dr. Mustafa Cem Babadoğan, "Program Okuryazarlığı mı, Konuşur Dinlerliği mi?" konulu sunumunda, eğitim programlarının anlaşılması sürecinde iletişimin önemini vurguladı. Son olarak Prof. Dr. Kerim Gündoğdu ise "İnsan Hakları Eğitiminde Örtük Programa Niçin ve Nasıl Başvurulabilir?" başlıklı sunumunda, insan hakları eğitiminin örtük programlar yoluyla nasıl desteklenebileceğini ele aldı.

 

Hediye Takdim Edildi

Konferansa katılan konuşmacılara, Kıbrıs’ın geleneksel el sanatlarından biri olan Lefkara işi panolar takdim edildi. Panolar, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan tarafından verildi.

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