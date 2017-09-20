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“DAÜ Eğitim ve Yönetim Kurumu ve DAÜ Kuruluş Yasa Tasarısı” görüşüldü

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“DAÜ Eğitim ve Yönetim Kurumu ve DAÜ Kuruluş Yasa Tasarısı” görüşüldü
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı”nı görüştü.

İlgili yasa tasarısının madde madde görüşüldüğü toplantı, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya davetli olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndan yetkililer de katıldı.

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