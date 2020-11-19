DAÜ ekonomi bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en iyileri arasında

24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 60 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunan RePEc’in IDEAS sitesinde kayıtlı bölüm ve araştırmacıların sıralamasının yapıldığı söz konusu liste, ekonomi alanındaki en önemli sıralama olarak biliniyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, dünyanın ekonomi alanındaki en önemli yayın ve araştırmacı veri tabanı olarak gösterilen “Research Papers in Economics – Ekonomi Alanında Araştırma Makaleleri (RePEc)” tarafından gerçekleştirilen en etkili araştırmacılar sıralamasında, son 10 yıllık yayınlara göre %0,27’lik dilime girerek dünyada 163. sırada yer alma başarısını gösterdi.

24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 60 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunan RePEc’in IDEAS sitesinde kayıtlı bölüm ve araştırmacıların sıralamasının yapıldığı söz konusu liste, ekonomi alanındaki en önemli sıralama olarak biliniyor. Prof. Dr. Balcılar, tüm yıllar dikkate alındığında ise 1,504. sırada yer alarak en üst %2,5’luk dilim içerisinde yer aldı.

Söz konusu RePEc sıralamalarına https://ideas.repec.org/top/top.person.all10.html adresinden ulaşılabiliyor