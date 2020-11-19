  • BIST 1.315
  • Altın 452,282
  • Dolar 7,5680
  • Euro 8,9521
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

DAÜ ekonomi bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en iyileri arasında

» »
24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 60 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunan RePEc’in IDEAS sitesinde kayıtlı bölüm ve araştırmacıların sıralamasının yapıldığı söz konusu liste, ekonomi alanındaki en önemli sıralama olarak biliniyor.
DAÜ ekonomi bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en iyileri arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, dünyanın ekonomi alanındaki en önemli yayın ve araştırmacı veri tabanı olarak gösterilen “Research Papers in Economics – Ekonomi Alanında Araştırma Makaleleri (RePEc)” tarafından gerçekleştirilen en etkili araştırmacılar sıralamasında, son 10 yıllık yayınlara göre %0,27’lik dilime girerek dünyada 163. sırada yer alma başarısını gösterdi.

 

24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 60 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunan RePEc’in IDEAS sitesinde kayıtlı bölüm ve araştırmacıların sıralamasının yapıldığı söz konusu liste, ekonomi alanındaki en önemli sıralama olarak biliniyor. Prof. Dr. Balcılar, tüm yıllar dikkate alındığında ise 1,504. sırada yer alarak en üst %2,5’luk dilim içerisinde yer aldı.

 

Söz konusu RePEc sıralamalarına https://ideas.repec.org/top/top.person.all10.html adresinden ulaşılabiliyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’den “Diyabet Yönetimine Çok Yönlü Bakış” Adlı Tv Programı17 Kasım 2020 Salı 16:48
  • DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin Büyük başarısı17 Kasım 2020 Salı 16:11
  • DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu16 Kasım 2020 Pazartesi 17:55
  • DAÜ’de Coşkulu Cumhuriyet Koşusu16 Kasım 2020 Pazartesi 17:47
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 16:22
  • Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde DAÜ Fen Ve Edebiyat Fakültesi’nden 5 Akademisyen Yer Aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 11:00
  • Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde DAÜ Fen Ve Edebiyat Fakültesi’nden 5 Akademisyen Yer Aldı15 Kasım 2020 Pazar 13:47
  • DAÜ-ATAUM’dan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı15 Kasım 2020 Pazar 13:20
  • Özcenk: "Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin İlanıyla Özgürlüklerini Tüm Dünyaya İlan Etmişlerdir14 Kasım 2020 Cumartesi 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti