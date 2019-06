DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde üç laboratuvara Ömer Can Akman’ın adı verildi

Yakın zamanda aramızdan ayrılan çok kıymetli Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Can Akman’ın anısını yaşatmak amacıyla, değerli ailesinin finanse ettiği üç yeni laboratuvar, 27 Haziran 2019 Perşembe günü, saat 11:00’de, Elektrik Elektronik Mühendisliği binasında gerçekleştirilen törenle açıldı. Akman Ailesi tarafından Temel Devre Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı ve Mantık Devre Tasarım Laboratuvarı’na 32 adet analog ve sayısal eğitim seti, 10 adet sayısal osiloskop ve 20 adet multimetre bağışlandı. Bu laboratuvarlara Ömer Can Akman’ın adı verildi.

Oldukça duygusal anların yaşandığı törene; Ömer Can Akman’ın annesi Çiğdem Akman, babası Alper Akman, kız kardeşi Cansu Akman, dayısı DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eren’in yanı sıra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri, arkadaşları, öğrenciler ile teknik ve idari personel de katıldı.

“Can’ımız Yaşamaya Devam Edecek”

Törenin açılış konuşmasını yapan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel, öğrencinin ailesi tarafından laboratuvarlara bağışlanan cihazlar ve laboratuvarların kullanılışı ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Demirel, “Ömer Can Akman’a çok teşekkür ediyoruz. Öğrencimiz, eğitime verdiği önem, bölüme bağlılığı ve yardımsever kişiliği ile hatırlanmaktadır. Ailesine, Can’ın yetişmesine katkıda bulunan hocalarımıza, tüm arkadaşlarına ve laboratuvarların son haline getirilmesinde emeği olan idari personele çok teşekkür ediyorum. Can bölümümüze ilk geldiğinde merakı ve mükemmeliyetçi kişiliğiyle dikkat çekmişti. Her zaman derste en öne oturur ve çok fazla soru sorardı. ABET Akreditasyon sürecinde bize nasıl yardımcı olabileceğini sorardı. Ömer Can Akman, bilime ve eğitime bu kadar önem vermeseydi şu anda burada olmazdık. Bu laboratuvarlarda öğrenim görecek her öğrenci ile Can’ımız yaşamaya devam edecektir” diye konuştu.

“Asil ve Soylu Bir Davranış”

Ömer Can Akman’ın annesi Çiğdem Akman da, laboratuvarın yenilenmesinden dolayı ailecek çok mutlu olduklarını ifade ederek, ekipmanların yenilenmesinin kız kardeşi, babası ve kendisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Akman, başta DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel’e destek ve yardımları için teşekkür etti.

Törende konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, öğrencilerin en temel bilgileri bu laboratuvarlara bağışlanan cihazlarla öğreneceğini belirterek, “Oldukça asil ve soylu bir davranış. Can, son dönemde benim de öğrencim oldu. Kendisi en ön sıralara oturur, ilgiyle dersi dinler ve sorular sorardı. Bilim adamı olmak istediğini söylerdi. Çok içten ve samimi bir insandı. Onun anısını yaşatmaktan dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Aileye Teşekkür Ediyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, Ömer Can Akman’ın DAÜ’de ciddi bir iz bıraktığını belirterek, “Zaman zaman üniversitemizde öğrencilerimizi kaybediyoruz. Her kaybettiğimiz öğrenci bizi derinden yaralıyor. Gönül ister ki bize gelen öğrencileri ailelerine salimen büyük bir mutluluk içerisinde teslim edebilelim. Zaman zaman böyle talihsizlikler olabiliyor. Aileye, üniversiteye olan duygusal bağından ve onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu bağın, burada okuyacak öğrencilere büyük bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum. Tüm fakülte çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize de yeni donanımlarının hayırlı olmasını diler, öğrencimize rahmet dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü adına Ömer Can Akman’ın ailesine plaket takdiminde bulunuldu. Plaketi aile adına Can’ın annesi Çiğdem Akman teslim aldı. Ardından laboratuvarların açılışları, kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Tören, laboratuvarların gezilmesinin ardından sona erdi.