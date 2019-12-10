  • BIST 108.355
  • Altın 274,015
  • Dolar 5,7993
  • Euro 6,4251
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

DAÜ Endüstri Mühendisliği mezunu “2019 Yılı En İyi Startup” ödülünü aldı

» »
DAÜ Endüstri Mühendisliği mezunu “2019 Yılı En İyi Startup” ödülünü aldı
DAÜ Endüstri Mühendisliği mezunu “2019 Yılı En İyi Startup” ödülünü aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Barış Bayoğlu İstanbul’da düzenlenen Mobilefest 2019’da “En İyi B2B Startup” Ödülü’nü kazandı. Etkinlikte ödüller Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından verildi. Törende Barış Bayoğlu “Zamandan ve Mekandan Bağımsız Alışveriş Platformu” olan Moneymo’yu yüzlerce meraklı izleyiciye tanıttı.

 

Moneymo nedir?

Tüm banka uygulamaları ve e-cüzdanlar üzerinden, markaların sipariş, ödeme, kampanya ve
sadakat servislerini kullanabilmeyi sağlayan mobil alışveriş platformudur. Mağaza, billboard,
dergi, INSERT, TV gibi offline kanalların tamamını online kanala dönüştürür. Bankalar müşterilerine yeni kampanya ve deneyimler sunarken, müşteriler de tüm tüketim ekosisteminde kredi kartı bilgilerini ve adresini paylaşmadan güvenle ve kolayca alışveriş yaparlar.

 

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak, Endüstri ve İşletme Mühendislerinin sanılanın aksine sadece fabrikalarda değil, aynı zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, telekomünikasyon, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, eğitim, yazılım, turizm, marka yöneticiliği, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat, petrol, gaz, madencilik şirketlerinde de başarıyla görev yapmakta olduklarını belirtti. Doç. Dr. İzbırak, Endüstri ve İşletme Mühendislerinin, firmaların daha az harcama ile daha çok ve kaliteli ürün/ hizmet sunmalarına katkıda bulunduklarını vurguladı.

 

ABET Akreditasyonuna Sahip

Başarılı öğrencilerine Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan DAÜ Endüstri Mühendisliği programı, Türkiye’de sadece 5 üniversitesinin sahip olabildiği ABET akreditasyonuna (abet.org) da sahip. İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan bölüm mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almaktadırlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ, 2017 ve 2018 yılları için Yayın Başarı Plaket Ödülü Ve Araştırmacı Teşvik Ödülü ödül töreni düzenledi06 Aralık 2019 Cuma 13:45
  • DAÜ kanser hastası çocuklar yararına konser düzenleyecek05 Aralık 2019 Perşembe 17:18
  • 2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu DAÜ’de yapılacak05 Aralık 2019 Perşembe 13:46
  • DAÜ KENT-AG Gazimağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi04 Aralık 2019 Çarşamba 17:10
  • DAÜ IEEE Robot Takimi “Robotex International” Yarişmasi’nda şampiyon oldu03 Aralık 2019 Salı 16:59
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” açıklaması03 Aralık 2019 Salı 13:46
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dağlı Dünya Engelliler Günü’ne yönelik mesaj yayınladı02 Aralık 2019 Pazartesi 17:22
  • Ünlü gitarist Okan Ersan’dan DAÜ’de müzikli söyleşi02 Aralık 2019 Pazartesi 17:13
  • DAÜ’den Türkiye Mersin ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ziyaret29 Kasım 2019 Cuma 17:08
  • Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil DAÜ Turizm Fakültesi’nde söyleşi gerçekleştirdi29 Kasım 2019 Cuma 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti