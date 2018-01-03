DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde Times ve Vak’a analiz yarışmaları gerçekleştirildi

Dünya’nın en büyük öğrenci kulüpleri topluluğu olan ESTIEM’e Avrupa’nın 31 ülkesinden toplam 80 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulubü üye. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü IE-Club, Güney Kıbrıs dahil ESTIEM’e üye adadaki tek öğrenci kulübüdür.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi’nde, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü (IE-Club) organizatörlüğünde Dünya’nın en büyük Endüstri/İşletme Mühendisliği öğrencileri birliği olan ESTIEM’in (European Students of Industrial Engineering and Management) “TIMES” ve Türkiye’deki Endüstri/İşletme Mühendisliği öğrencilerinin tek çatı örgütlenmesi olan EMT’nin (Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği) Vak’a Analiz (VAY) yarışmaları bir hafta ara ile başarıyla gerçekleştirildi.



TIMES analiz yarışmasının jürisinde DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü hocalarından Prof. Dr. Bela Vizvari, Yrd. Doç. Dr. Sahand Daneshvar ve Kağan Doğruyol görev aldı. Yarışmacı takımların birbirinden güzel sunumları jüriyi zorlasa da sonunda Surafeal Megose, Ahmad Alshool, Hela Mathlouthi ve Sultan Asanaliev’den oluşan grup, İsveç’in başkenti Stockholm’de 29 Ocak 2018’de yapılacak olan yarı finallerde DAÜ’yü temsil etmek üzere birinci olarak seçildi.

Türkiye’nin en büyük öğrenci kulüpleri topluluğu olan EMT’ye, aralarında DAÜ’nün de olduğu toplam 14 Türk üniversitesinin Endüstri Mühendisliği öğrenci kulübü üyedir. EMT Vak’a Analizi Yarışması (VAY) Endüstri ve İşletme Mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmesini sağlayarak, onlara iş hayatında karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar, içinde bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler hakkında tecrübe kazandırmayı amaçlayan yarışmaların başında gelmektedir.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak tarafından verilen bilgiye göre, VAY yarışmasının jüri üyeliklerini ise Dağlı Trading Co. Direktörü Dr. Orhan Dağlı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sahand Daneshvar yaptı. Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği lisans öğrencilerinin kurdukları 4’er kişilik takımların katıldığı yarışmayı yapılan uzun değerlendirmeler sonucunda Yiğit Bilgin, Pınar Uz ve Osman Küçükkaya’dan oluşan takım kazandı. Yarışmada birinci seçilen takım Mart 2018’de Türkiye’de Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenecek olan finallerde DAÜ’yü temsil edecek. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü üyelerinin her iki organizasyon sırasında gerek yarışmacılara ve gerekse de jüri üyelerine gösterdiği yakın ilgi ve özen, öğrenciler ve jüri üyeleri tarafından büyük takdir topladı.