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DAÜ ev sahipliğinde açıklamalı şan konseri gerçekleşti

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DAÜ ev sahipliğinde açıklamalı şan konseri gerçekleşti
DAÜ ev sahipliğinde açıklamalı şan konseri gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Açıklamalı Şan Konseri gerçekleştirdi. DAÜ ev sahipliğinde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda yapılan “Açıklamalı Şan Konseri”ni İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçı Sevinç Demirağ ve koro şefi Costantino Petridis gerçekleştirdi.   

Konserde Soprano Sevinç Demirağ, piyanist Costantino Petridis eşliğinde farklı dönemlere ait operalardan aryalar seslendirdi. Ayrıca DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başak Gorgoretti, J. Massenet’e ait Elegie isimli eserde kendilerine çello ile eşlik etti. DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri her eser öncesinde, dinleyicilere eserler ile ilgili kısa bilgiler verdiler. Gerek konser repertuarı gerekse eserler öncesi yapılan açıklamalar ile konserin eğitici yönü de vurgulanmış oldu.

Öte yandan konserin yanı sıra Koro şefi Costantino Petridis piyano dalında  DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerine atölye çalışması da gerçekleştirdi.
 

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