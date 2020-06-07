DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi kalitesi bu yıl yine tescillendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, 2019 yılında Web of Science tarafından endekslenen dergilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yayın sıralamaları açısından 99 yayın ile yine birinci sırada yer aldı. 1986 yılında kurulan Fen ve Edebiyat Fakültesi, kurulduğu yıldan itibaren 2019 yılı sonuna kadar 1,025 yayın ve bu yayınlara alınan 11 binin üzerinde atıf ile gerek KKTC’nin, gerekse de Türkiye’nin önde gelen Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında yer alma başarısı gösterdi. Bünyesinde 60 tam zamanlı öğretim üyesi ile eğitim veren fakültede akademisyen başına düşen yıllık yayın ortalaması 1.63 olup, bulunduğu bölgede bu anlamda en güçlü Fen ve Edebiyat Fakültesi olma özelliğini taşıyor.

Yeni Programlar Öğrencilerin Hizmetine Sunuluyor

Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Psikoloji (İngilizce ve Türkçe) ve Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) olmak üzere toplam 7 lisans programı ile hizmet veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılında mevcut lisans programlarına ilave olarak Fizik (İngilizce) ve Kimya (İngilizce) Lisans programlarını eğitim-öğretime başlatmak amacıyla tüm çalışmalarını tamamlamıştır. Bu bağlamda Fizik (İngilizce) ve Kimya (İngilizce) Lisans programları YÖDAK onayını almış olup YÖK onayını beklemektedir. Öte yandan, Genel Psikoloji Yüksek Lisans (YL), Matematik ve Bilgisayar YL ve doktora, Fizik YL ve doktora, Kimya YL ve doktora, Türk Dili ve Edebiyatı YL, Medikal Biyoteknoloji Tezsiz YL ve Enformasyon Bilimleri Tezsis YL programlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Yine Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Alan Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Programları YÖDAK onayı almış olup, YÖK onayı aldıktan sonra öğrenci kabulüne başlayacaktır. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, ayrıca birçok Çift Anadal ve Yandal programlarıyla da DAÜ öğrencilerine çoklu disiplinde kendilerini geliştirmelerini ve iyi bir kariyer elde etmeleri yönünde gerekli altyapıları sağlayacak olanakları sunmaktadır.

Yüksek Kalitede Eğitim ve Topluma Katkı

Vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim kalitesine ve araştırma potansiyeline verilen büyük önemin göstergeleri olarak DAÜ, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2019 – 2020 Akademik Yılı için Dünya Üniversite Sıralaması’nda 801-1000 bandında yer aldı. Yine İngiltere merkezli yüksek öğretim kalite kurumlarının en önemlilerinden biri olan QS-Stars’a göre ise DAÜ, Eğitim ve Olanaklar

alanında 5 yıldıza layık görüldü. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Doğa Bilimleri Bölümleri (Fizik , Kimya, Matematik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri) Times Higher Education 2020 değerlendirmesinde 601-800 bandında yer alma başarısı göstererek “Fizik ve Astronomi”, “Kimya”, “Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri” ve “Matematik ve İstatistik” konularında DAÜ’nün Türkiye’de 6. sırada yer almasını sağlamıştır. Nature Index 2020 sıralamasının Fiziksel Bilimler kategorisinin Kıbrıs birincisi olan DAÜ'nün bu başarısında, Fizik ve Biyolojik Bilimler Bölümlerinin büyük bir rolü vardır. Öte yandan, Oxford Üniversitesi ve DAÜ akademik işbirliği çerçevesinde KKTC’de kadın sağlığı üzerine gerçekleştirilmekte olan projede, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Biyolojik Bilimler Bölümü önemli bir rol oynamaktadır.

Donanımlı Laboratuvarları ile Fark Yaratıyor

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde özellikle son iki yılda açılan Fizik 1, Fizik 2, Psikoloji Lisans, Matematik ve Bilgisayar Lisans, Mütercim Tercümanlık Çeviri Laboratuvarı ve Matematik Araştırma Laboratuvarı fakültenin eğitim, araştırma ve kaliteye verdiği önemin en büyük göstergeleri arasında yer alıyor. Fakültenin DAÜ’nün araştırma altyapısında önemli bir yer tuttuğunun altını çizen DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakültede son iki yılda açılan laboratuvarların yanı sıra; Genel Kimya, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psiko-Biyoloji, Bilişsel Davranış, Mütercim Tercümanlık ve Fiziko-Kimya, Enstrümantal Analiz, Organik Kimya, Fotovoltaik, İnce Film Metrolojisi, Sıvı Kristal Fiziği, Çeviri Laboratuvarı ve üç bilgisayar laboratuvarında araştırmacılara çalışma ve deney yürütme olanağı sağlandığının altını çizdi.

Uluslararası Üyelik ve Akreditasyonlara Sahip

Uluslararası üyelik ve akreditasyonlara büyük önem veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, bünyesindeki Matematik Bölümü’nün American Mathematical Society (AMS) üyeliğine, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programı Almanya merkezli Sağlık Bilimleri alanında akreditasyon veren AHPGS ile ingilizce Psikoloji lisans programı ise Türkiye’de sadece 12 üniversitenin, KKTC’de ise sadece DAÜ’nün sahip olduğu Türk Psikologlar Derneği (TPD) akreditasyonuna sahiptir.Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakültede yüksek standartlarda verilen kaliteli eğitim ve sunulan olanakların sonucu olarak, mezunların dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilebildiğini ve piyasada kolayca iş bulup, rekabetçi iş ortamlarında kendilerine yer edinebildiklerini vurguladı