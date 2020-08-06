Daü Fen Ve Edebiyat Fakültesi’nden Yeni Fizik Ve Kimya Lisans Programları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacak yeni programları ile büyümeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Fizik Lisans (İngilizce) ve Kimya Lisans (İngilizce) programları, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri kalitesiyle yeni akademik dönemde öğrencilerine “Merhaba” diyecek.

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri, hem kaliteli akademik kadrosu, hem de modern laboratuvarları ve fiziksel altyapı donanımlarıyla iddialı bir lisans eğitimi için hazırlıklarını tamamlamıştır. DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri programlarına kayıt yapacak olan öğrenciler, Times Higher Education Fiziksel Bilimler Kategorisi’nde 601-800 bandında yer alan ve aynı zamanda Nature Index 2020 Kıbrıs birincisi olmuş uluslararası bir fakülte ve muhteşem bir kampüste okuyacaklar.

Geniş Kariyer Fırsatları

Fizik ve Kimya Bölümleri mezunları DAÜ’de veya diğer üniversitelerin Fen Bilimleri ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin başvuru koşullarını sağladıkları takdirde, yüksek lisans ve doktora çalışması yaparak akademik kariyer sahibi olabiliyor. Fizik ve Kimya Bölümü mezunları, lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’na veya Pedagojik Formasyon Programlarına katılarak; kamu, özel sektör ve vakıf okullarında fizik veya kimya öğretmeni olarak da çalışabilme olanağına sahip. Fizik programı mezunları, enerji kaynakları (güneş, rüzgar, hidroelektrik enerjisi, vb.) konularında araştırma yapan tüm özel, üniversite (örn: GÜNAM-ODTÜ) ve kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık fiziği alanında hastanelerde sağlık fiziği çalışanı bulundurma zorunluluğu olduğundan bu alanda da çalışma imkanına sahiptirler.

Mezunlar, medikal fizik alanında lisansüstü programını tamamladıktan sonra, sağlık kuruluşlarında uzman (özellikle hastanelerin radyoloji bölümlerinde) olarak da iş imkanı bulabilmektedir. Mezunlar, iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılıp, bu süreç sonucunda yapılan sınavda başarılı olanlar, çeşitli sektörlerde “İş Güvenliği Uzmanı” olarak çalışabilirler. Mezunlar aynı zamanda; nükleer güç santrallerinin, parçacık hızlandırıcılarının ve petrol arama ile doğal gaz endüstrisinin değişik ünitelerinde Fizikçi olarak çalışabilirler. Telekomünikasyon alanında (özellikle elektromanyetik dalgalar üzerine), silah sanayi ve lazer teknolojisinin kullanıldığı alanlarda, elektronik ve sanayi alanında çalışan kuruluşlarda ve bankalarda kendilerine iş alanı bulabilirler.

Kimya Bölümü mezunları; gıda, su, boya, ilaç, tekstil, petrol, polimer, enerji, biyoteknoloji vb. alanlarında; üretim birimlerinde ise kalite kontrol sorumlusu, kimyager, yönetici, danışman vs. olarak görev yapabilirler. Mezunlar; sağlık, adli tıp laboratuvarları, güvenlik, çevre kirliliği parametreleri ölçümleri, ürün geliştirme, standardizasyon vb. alanlarda çalışabilirler. Mezunlar aynı zamanda Kimya alanında analiz ve imalatta kullanılan teknik ekipmanlarla ilgili danışmanlık, satış ve pazarlamasında çalışabilirler. Ayrıca kimya sektöründe gerekli eğitim ve belgelerin alınmasıyla “İş Güvenliği Uzmanı” olarak çalışabilirler.

Söz konusu programlarla ilgili detaylı bilgiye, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün 630 12 16 veya 630 12 17 numaralı telefonlarından, http://www.emu.edu.tr web sitesinden veya registrar@emu.edu.tr mail adresinden ulaşaılabiliyor.