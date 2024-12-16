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DAÜ Fikir ve Münazara Kulübü’nden Lapta’da İlham Dolu Kamp

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Öğrenciler, doğa ile iç içe bir ortamda düzenlenen kampta iletişim, yaratıcılık ve ekip çalışması becerilerini geliştirirken keyifli anlar yaşadı.
DAÜ Fikir ve Münazara Kulübü’nden Lapta’da İlham Dolu Kamp

DAÜ FİKİR VE MÜNAZARA KULÜBÜ KAMP ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fikir ve Münazara Kulübü, öğrencilerin etkili iletişim ve kültürel paylaşım becerilerini geliştirmeleri amacıyla bir kamp etkinliği düzenledi. “Düşüncelerin kıyıya vurduğu, fikirlerin dalgalarla yarıştığı eşsiz bir deneyim” sloganıyla Lapta Gençlik Kampı’nda 6-8 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe 50 öğrenci katıldı.

 

Kamp süresince öğrenciler, sabahlarını yoga ve nefes egzersizleriyle başlatarak hem bedenlerini hem de zihinlerini dinç tutma fırsatı bulurken, gün içerisinde düzenlenen sportif, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar sayesinde de keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik süresince doğanın güzellikleriyle buluşan öğrenciler, serbest zamanlarda yaratıcılığı ön plana çıkaran ve herkesin birbirinin bıraktığı yerden devam ederek resmi tamamladığı “Dönüşümlü Resim” adlı etkinliği gerçekleştirdi.

 

Akşam saatlerinde kamp ateşi etrafında toplanan öğrenciler hem şarkılar söyledi hem de dans ve tiyatro performansları sergiledi. Etkinlik boyunca eğlenceli anlar yaşayan katılımcılar, kampın kendilerine farklı bakış açıları kazandırdığını, fikirlerini özgürce ifade etmelerini sağladığını ve ekip çalışmasıyla yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunduğunu dile getirdi. Öğrenciler ayrıca, bu tür kulüp etkinliklerinin üniversite yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

 

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