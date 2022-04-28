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DAÜ Fırsatı Değerlendirdi, YDÜ’yü Devirdi

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DAÜ, normal sezonda 10 maçının tamamını da kazanan ancak yarı final maçına önemli eksiklerle çıkan YDÜ’yü 55-46 yenerek finale yükseldi
DAÜ Fırsatı Değerlendirdi, YDÜ’yü Devirdi

DAÜ, normal sezonda 10 maçının tamamını da kazanan ancak yarı final maçına önemli eksiklerle çıkan YDÜ’yü 55-46 yenerek finale yükseldi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen UNİLİG’de finale yükselen ekipler belli oldu. Kalabalık seyirci kitlesi önünde oynanan final four mücadelesinde rakiplerini mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) finale yükselen ekipler oldular. Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Final Four’un ilk maçında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya geldi. DAÜ, normal sezonda 10 maçının tamamını da kazanan ancak bu maçta önemli eksikleri bulunan rakibini 55-46 yenerek ilk finalist oldu. DAÜ’ye finali getiren periyotlar 13-14, 32-33, 39-44 ve 46-55 şeklinde geldi. Müsabakada YDÜ’den 19 sayı, 17 ribauntluk performansıyla Chijindu Ayomikun Omah ön plana çıkan isim olurken, DAÜ’den Sari Elias Ismail Aljoulani 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

DAÜ – RDÜ final karşılaşması 29 Nisan Cuma günü RA 25 Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.

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