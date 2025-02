DAÜ Fizik Bölümü, Avrupa Birliği COST Projesine Önemli Katkı Sağladı

DAÜ FİZİK BÖLÜMÜ AVRUPA BİRLİĞİ COST PROJESİ CA18108’E ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, Avrupa Birliği'nin prestijli COST Action projelerinden biri olan CA18108 - Quantum Gravity Phenomenology In The Multi-Messenger Approach (QG-MM) projesine sundukları katkılarla DAÜ’nün adını Avrupa Birliği Projeleri arasında başarıyla temsil ederek uluslararası bilim camiasına oldukça önemli katkıda bulundu. Söz konusu çalışmalar ile evrenin temel yasalarının daha iyi anlaşılmasına yönelik yapılan araştırmalarda DAÜ’nün aktif rol oynadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

COST Action CA18108 kapsamında, Institute of Physics’in prestijli dergilerinden biri olan Classical and Quantum Gravity dergisinde, projeye özel olarak yayınlanan “Focus on Quantum Gravity Phenomenology in the Multi-Messenger Era: Challenges And Perspectives” başlıklı ve sayının en seçkin makalesi olan “Roadmap White Paper And Roadmap for Quantum Gravity Phenomenology in the Multi-Messenger Era” isimli çalışmada (R Alves Batista et al 2025 Class. Quantum Grav. 42 032001), DAÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün yazarlar arasında yer alarak, DAÜ Fizik Bölümü’nün adını Avrupa Birliği Projesi’ne katkı koyan saygın enstitüler arasına yazdırmayı başardı.

Projeye sağladıkları akademik katkılar çerçevesinde, Doç. Dr. Övgün 30 makale, Prof. Dr. Sakallı ise 6 makale ile COST Action’a destek verdi. Söz konusu makaleler, kuantum kütleçekimi fenomenolojisi alanındaki teorik ve deneysel çalışmaların ilerletilmesine yönelik önemli bir kaynak oluşturmuş oldu.

Prof. Dr. Sakallı, Hırvatistan'da bulunan Ruđer Bošković Institute’ün özel davetiyle 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Quantum Aspects of Spacetime and Gravity” konferansında davetli konuşmacı ve öğretim üyesi olarak yer almıştı. Bu etkinlik, COST Action CA18108'in önemli faaliyetlerinden biri olup, Prof. Dr. Sakallı'nın sunumları büyük ilgi görmüştü. Ayrıca, Prof. Sakallı, 11-14 Temmuz 2023 tarihlerinde Rijeka, Hırvatistan'da düzenlenen CA18108 kapanış konferansına katılarak bilimsel bir sunum gerçekleştirmişti.

CA18108 Projesi Nedir?

CA18108 Projesi, evrenin çoklu mesajcı paradigması üzerinden incelenmesine yönelik yenilikçi bir çerçeve sunuyor. Proje, kozmik parçacıkların (fotonlar, nötrinolar, kozmik ışınlar) ve kütleçekim dalgalarının incelenmesi yoluyla kuantum kütleçekimi teorilerindeki fiziksel fenomenlerin tespit edilmesine odaklanıyor. Özellikle Planck ölçeğindeki etkileri içerebilecek fenomenolojik modellerin geliştirilmesi, bu yeni fizik alanının en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Projenin temel hedefleri arasında, teorik ve deneysel çalışma gruplarını bir araya getirerek kuantum kütleçekimi teorileriyle ilişkilendirilebilecek fiziksel olayların öngörüsü ve tespiti yer alıyor. Ayrıca, bu araştırma alanında uzmanlaşmış bir bilim insanı nesli yetiştirilmesi de projenin önemli amaçları arasında yer alıyor