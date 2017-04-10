DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri sağlık için yürüdü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 8 Nisan Ulusal Fizyoterapistler Günü sebebiyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Fizyoterapi ile ilgili halkı bilgilendirmeyi amaçlayan yürüyüş, DAÜ Sağlık, Spor ve Sanat Kulübü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü işbirliğinde gerçekleştirildi. Çeşitli pankart ve dövizler eşliğinde yürüyen DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi öğrencileri ve akademisyenleri, yürüyüş esnasında “Mağusa uyuma, harekete geç”, “Egzersiz deyince fizyoterapist” ve “Engelsiz Mağusa” şeklindeki sloganlarıyla Gazimağusa halkının meraklı bakışları arasında sağlıkla ilgili anlamlı mesajlarını verdi.

Saat 16:00’da, DAÜ Rektörlüğü önünden başlayan yürüyüş, Salamis Yolu boyunca devam etti ve Mağusa Gelişim Akademisi önünde sona erdi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Angın’ın da katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademik kadrosu ve öğrencilerinin de oldukça yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Söz konusu farkındalık yürüyüşüyle ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, yürüyüşün amacının fizyoterapi konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak olduğuna vurgu yaptı. Aktif yaşam için egzersizin önemine değinen Prof. Dr. Malkoç, fizyoterapinin güncel yaşantıda ve ağrıların giderilmesinde çok büyük bir yeri olmasına rağmen bilinirliğinin düşük olduğunu ve bu yürüyüş sayesinde halkı fizyoterapistlerin egzersiz konusunda neler yaptıklarıyla ilgili bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.