 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.907
  • Altın 149,757
  • Dolar 3,7257
  • Euro 3,9439
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri sağlık için yürüdü

»
DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri sağlık için yürüdü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 8 Nisan Ulusal Fizyoterapistler Günü sebebiyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Fizyoterapi ile ilgili halkı bilgilendirmeyi amaçlayan yürüyüş, DAÜ Sağlık, Spor ve Sanat Kulübü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü işbirliğinde gerçekleştirildi. Çeşitli pankart ve dövizler eşliğinde yürüyen DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi öğrencileri ve akademisyenleri, yürüyüş esnasında “Mağusa uyuma, harekete geç”, “Egzersiz deyince fizyoterapist” ve “Engelsiz Mağusa” şeklindeki sloganlarıyla Gazimağusa halkının meraklı bakışları arasında sağlıkla ilgili anlamlı mesajlarını verdi.

Saat 16:00’da, DAÜ Rektörlüğü önünden başlayan yürüyüş, Salamis Yolu boyunca devam etti ve Mağusa Gelişim Akademisi önünde sona erdi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Angın’ın da katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademik kadrosu ve öğrencilerinin de oldukça yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Söz konusu farkındalık yürüyüşüyle ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, yürüyüşün amacının fizyoterapi konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak olduğuna vurgu yaptı. Aktif yaşam için egzersizin önemine değinen Prof. Dr. Malkoç, fizyoterapinin güncel yaşantıda ve ağrıların giderilmesinde çok büyük bir yeri olmasına rağmen bilinirliğinin düşük olduğunu ve bu yürüyüş sayesinde halkı fizyoterapistlerin egzersiz konusunda neler yaptıklarıyla ilgili bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Personel Dairesi’nden ara yönetici pozisyonundaki personele eğitim06 Nisan 2017 Perşembe 12:09
  • DAÜ bilimsel sağlık programında “Nörolojik Rehabilitasyon” konusu ele alındı06 Nisan 2017 Perşembe 12:07
  • DAÜ 7.Tanıtım Günleri 17 – 18 Nisan’da06 Nisan 2017 Perşembe 11:12
  • DAÜ, Dünya’nın En İyi Genç Üniversiteleri arasında yer aldı05 Nisan 2017 Çarşamba 16:26
  • Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulu seçildi02 Nisan 2017 Pazar 15:49
  • “DAÜ Sanat Üçgeni 2” başladı02 Nisan 2017 Pazar 12:59
  • YDS bugün yapılıyor02 Nisan 2017 Pazar 12:12
  • Doruk Vakfı: “kitaplar insan gelişimi için çok önemli bir araç”01 Nisan 2017 Cumartesi 14:50
  • “Feminist Coğrafya” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi01 Nisan 2017 Cumartesi 14:01
  • DP İskele İlçe Kadın Örgütü Ziyamet İlkokulunu ziyaret etti31 Mart 2017 Cuma 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti