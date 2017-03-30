DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğretim görevlileri Türkiye Aşçılık Milli Takımı’nda

DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlileri Hakan Açıl ile Pınar Barut, HKICC yarışması için TAŞFED tarafından Türkiye Aşçılık Milli Takımı’nda yer almaya davet edildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde eğitim kalitesinin hızla yükseldiğini ve uluslararası standartları yakaladıklarını belirterek, bunu da son iki yılda katıldıkları uluslararası gastronomi yarışmalarında almış oldukları derecelerle gösterdiklerini ifade etti.

“Bu yarışmalara katılan öğrencileri yarışmaya hazırlayan şef öğretim görevlilerinin rolünün ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi de şef öğretim görevlilerimiz Hakan Açıl ile Pınar Barut’un milli takıma davet edilmeleridir” diyen Kılıç, Türkiye Aşçılık Milli Takımı’nın 8 – 11 Mayıs tarihleri arasında Hong Kong’da HOFEX 2017 kapsamında yapılacak olan Hong Kong International Culinary Classic’de (HKICC) yarışacağını ve ekipte DAÜ’den 2 uzman şefin yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin rektörlüğün vizyonu doğrultusunda akademik ve fiziksel altyapısına yaptığı yatırımların devam edeceğini dile getirerek, günümüzün yükselen trendi gastronomi alanına ve turizm sektörüne eğitilmiş şefler vermeye de devam edeceklerinin altını çizdi.