DAÜ Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Anatolian Salon Culınary yarışmalarında temsil edildi

Şef Kurtuluş Özbaşar ve Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Bayim Olur Musun Franchising Fuarı ev sahipliğinde, Aşçılar ve Gastronomi Derneği Başkanı ve World Master Chef Society Türkiye Başkanı Fikret Özdemir’in jüri başkanlığını yaptığı ve Türkiye’nin gastronomi şehri İstanbul’da gerçekleştirilen

17. Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda jüri üyeliği yaptı.