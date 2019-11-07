DAÜ Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Anatolian Salon Culınary yarışmalarında temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Şef Kurtuluş Özbaşar ile Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Anatolian Salon Culinary Competitions 2019'da Mutfak Yarışmaları’nda jüri üyeliği görevini yaparak DAÜ’yü temsil etti.
Şef Kurtuluş Özbaşar ve Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Bayim Olur Musun Franchising Fuarı ev sahipliğinde, Aşçılar ve Gastronomi Derneği Başkanı ve World Master Chef Society Türkiye Başkanı Fikret Özdemir’in jüri başkanlığını yaptığı ve Türkiye’nin gastronomi şehri İstanbul’da gerçekleştirilen 17. Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda jüri üyeliği yaptı.
Yarışma ile ilgili olarak görüşlerini ifade eden DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, ulusal ve uluslararası şefler, Türkiye’nin her bölgesinden aşçılar, yabancı jüriler, meslek lisesi ve üniversitelerin gastronomi bölümü aşçı adayları, akademisyenler, gurmeler, mutfak yazarları, meslek eğitimcileri, blogerlar ve sosyal medya olmak üzere binlerce kişinin buluştuğu yarışmalarda jüri üyeliği yaparak DAÜ’yü temsil eden Öğr. Gör. Şef Kurtuluş Özbaşar ile Uzman Şef Pınar Barut’un sadece jüri üyeliği değil, üniversite ile Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümünün de tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı ayrıca gurur verici olduğunu belirtti.
Turizm fakültesi Avrupa Turizm Okulları Yarışması İçin Hırvatistan’a Gidiyor
Prof. Dr. Kılıç, öte yandan 11 - 16 Kasım 2019 tarihleri arasında Hırvatistan’da yapılacak gastronomi yarışmalarına katılacaklarını, bunun yanı sıra Öğr. Gör. Şef Kurtuluş Özbaşar’ın jüri üyesi olarak görev almasının uluslararası camiada genelde DAÜ’nün özelde de Turizm Fakültesi’nin tanıtımına sağlayacağı katkının önemine de vurgu yaptı. Öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için son derece önem verdikleri bu tip organizasyonları DAÜ’nün uluslararasılaştırma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştıklarının altını çizdi.
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