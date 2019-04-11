DAÜ Gençler Ligi’nde şampiyon oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Ligi’nde kızlarda ve erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu.

DAÜ rakibi Yeni Erenköy’ü 3-0’lık skorlarla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

DAÜ, Lala Mustafa Paşa Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Her iki karşılaşmayı da 3-0 kazanarak 2018-2019 sezonunda kızlarda ve erkeklerde Gençler Ligi şampiyonu oldu. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları federasyon başkanı Enver Kaya ve federasyon yetkilileri tarafından şampiyon takımlara ödüllerini takdim etti. (MHA)